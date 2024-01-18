Общество ЖКХ и Городская среда В городе ХМАО несколько улиц остались без тепла из-за коммунальной аварии 19 января 2024 в 16:49 Размер текста - 17 + Несколько улиц в Советском остались без тепла из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском пять улиц остались без тепла из-за порыва сети у котельной №10. Коммунальщики устраняют аварию, рассказали в администрации города на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «В связи с аварией на участке тепловой сети у котельной №10 ограничено теплоснабжение в границах улиц Олега Кошевого, Комарова, Железнодорожная, Гагарина и Кирова. Бригада СТВК делает все возможное, чтобы в кратчайший срок возобновить теплоснабжение в жилые дома», — рассказал замглавы Советского района по ЖКХ и энергетике Алексей Яковлев. Мэр Александр Кулагин в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что от аварии пострадало порядка 15% отапливаемой части города. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Советского района, которым отключали теплоснабжение из-за ремонтно-восстановительных работ, сделают перерасчет за отопление без заявлений. Поручение МУП « Советский Тепловодоканал» дал глава района Евгений Буренков. В Советском пять улиц остались без тепла из-за порыва сети у котельной №10. Коммунальщики устраняют аварию, рассказали в администрации города на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «В связи с аварией на участке тепловой сети у котельной №10 ограничено теплоснабжение в границах улиц Олега Кошевого, Комарова, Железнодорожная, Гагарина и Кирова. Бригада СТВК делает все возможное, чтобы в кратчайший срок возобновить теплоснабжение в жилые дома», — рассказал замглавы Советского района по ЖКХ и энергетике Алексей Яковлев. Мэр Александр Кулагин в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что от аварии пострадало порядка 15% отапливаемой части города. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Советского района, которым отключали теплоснабжение из-за ремонтно-восстановительных работ, сделают перерасчет за отопление без заявлений. Поручение МУП « Советский Тепловодоканал» дал глава района Евгений Буренков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям