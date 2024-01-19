Британия испытала лазерное оружие дальнего действия. Фото

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Минобороны Британии отчитались об испытании лазерного оружия, способного поражать воздушные цели на дальних расстояниях. Отчет с фотографией работы оружия они опубликовали в соцсети X. Система называется DragonFire.

«Мы стали первыми в Великобритании, применив мощное оружие по воздушным целям», — сказано в сообщении. Там утверждают, что система способна уничтожать дроны на расстоянии в несколько километров.

Фото:

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Минобороны Британии отчитались об испытании лазерного оружия, способного поражать воздушные цели на дальних расстояниях. Отчет с фотографией работы оружия они опубликовали в соцсети X. Система называется DragonFire. «Мы стали первыми в Великобритании, применив мощное оружие по воздушным целям», — сказано в сообщении. Там утверждают, что система способна уничтожать дроны на расстоянии в несколько километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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