Минобороны Британии отчитались об испытании лазерного оружия, способного поражать воздушные цели на дальних расстояниях. Отчет с фотографией работы оружия они опубликовали в соцсети X. Система называется DragonFire.
«Мы стали первыми в Великобритании, применив мощное оружие по воздушным целям», — сказано в сообщении. Там утверждают, что система способна уничтожать дроны на расстоянии в несколько километров.
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