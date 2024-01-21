«Теплосеть» опровергла, что курганцы с Введенского мерзнут из-за плохого топлива

Курганская котельная отапливается углем мелкой фракции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцы компании «Теплосеть», содержащие котельную в селе Введенское Курганской области, заявили, что информация о некачественным топливом для отопления является недостоверной. С их слов, отопление подается согласно всем нормам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили предприниматели.

«Была проведена проверка с выездом на место, в результате которой был произведен осмотр поставленного угля в котельной и осуществлены замеры температуры теплоносителя в системе теплоносителя. В результате проверки нарушений не выявлено — температура теплоносителя в системе теплоносителя (в котельной), соответствует утвержденному температурному графику», — рассказали URA.RU представители компании.

Со слов сотрудников «Теплосетей», подача отопления осуществляется согласно графику температурной норме. Представители компании не согласны с тем, что уголь, поступающий в котельную, является некачественным. Как пояснили журналисту, компания давно работает с одним поставщиком, который имеет сертификаты на качество. С их слов, у компании нет проблем с поставками угля. Журналисту также объяснили, что для отопления закупается уголь мелкой фракции (0-300 мм), что, со слов сотрудников «Теплосетей», не влияет на температуру.

Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на котельную, которую якобы топят углем с землей. В селе Введенское из-за этой проблемы якобы стояла холодная температура в домах.