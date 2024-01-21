Главный вуз Кургана планирует отремонтировать свою сыроварню

Курганский госуниверситет планирует отремонтировать помещения своей сыроварни Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева почти за 1,8 миллиона рублей. Вуз ищет подрядчика. Об этом сообщается в аукционной информации на сайте госзакупок. После реорганизации КГСХА стал филиалом КГУ.
«Объект закупки: текущий ремонт помещения сыроварни КГСХА в с. Лесники, Кетовский округ. Заказчик: „Курганский государственный университет“. Начальная цена: 1 797 339,60 рублей», — говорится в документе.
Подрядчику необходимо будет провести демонтажные, общестроительные, отделочные и электротехнические и сантехнические работы. Также необходимо будет установить сплит-системы, пожарную сигнализацию и смонтировать оборудование сыроварни.
Ранее URA.RU писало о продаже в Кургане мини-сыроварни за 1,1 млн рублей. В бизнес также входила торговая точка, оборудование и раскрученная группа в соцсетях.
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