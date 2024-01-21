21 января 2024
20 января 2024

Главный вуз Кургана планирует отремонтировать свою сыроварню

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по частной сыроварне "Соболев Сыр". Екатеринбург, сыр
В филиале КГУ отремонтируют сыроварню Фото:

Курганский госуниверситет планирует отремонтировать помещения своей сыроварни Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева почти за 1,8 миллиона рублей. Вуз ищет подрядчика. Об этом сообщается в аукционной информации на сайте госзакупок. После реорганизации КГСХА стал филиалом КГУ.

«Объект закупки: текущий ремонт помещения сыроварни КГСХА в с. Лесники, Кетовский округ. Заказчик: „Курганский государственный университет“. Начальная цена: 1 797 339,60 рублей», — говорится в документе.

Подрядчику необходимо будет провести демонтажные, общестроительные, отделочные и электротехнические и сантехнические работы. Также необходимо будет установить сплит-системы, пожарную сигнализацию и смонтировать оборудование сыроварни.

Ранее URA.RU писало о продаже в Кургане мини-сыроварни за 1,1 млн рублей. В бизнес также входила торговая точка, оборудование и раскрученная группа в соцсетях.

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Курганский госуниверситет планирует отремонтировать помещения своей сыроварни Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева почти за 1,8 миллиона рублей. Вуз ищет подрядчика. Об этом сообщается в аукционной информации на сайте госзакупок. После реорганизации КГСХА стал филиалом КГУ. «Объект закупки: текущий ремонт помещения сыроварни КГСХА в с. Лесники, Кетовский округ. Заказчик: „Курганский государственный университет“. Начальная цена: 1 797 339,60 рублей», — говорится в документе. Подрядчику необходимо будет провести демонтажные, общестроительные, отделочные и электротехнические и сантехнические работы. Также необходимо будет установить сплит-системы, пожарную сигнализацию и смонтировать оборудование сыроварни. Ранее URA.RU писало о продаже в Кургане мини-сыроварни за 1,1 млн рублей. В бизнес также входила торговая точка, оборудование и раскрученная группа в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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