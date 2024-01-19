Прокуратура начала проверку конфликта интересов в мэрии Нижневартовска

Прокуратуры расследует конфликт интересов в мэрии Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске прокуратура начала проверку по поводу возможного конфликта интересов между экс-начальником управления физкультуры и спорта администрации города Александром Федорусом и его родственницей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по вопросу наличия конфликта интересов между главой управления физкультуры и спорта администрации города Федорусом и его близкой родственницей. В случае подтверждения прокуратура будет добиваться увольнения чиновника по отрицательным основаниям», — прокомментировали в ведомстве.

Если информация подтвердится, то формулировки в приказе об увольнении и трудовой книжке об отставке по собственному желанию будут изменены в судебном порядке. По такой же схеме прокуратура округа добивалась отставки главы депспорта ХМАО Сергея Артамонова, который трудоустроил супругу в подведомственную гостиницу.

По данным источника в мэрии Нижневартовска, конфликт интересов в спорте длится около двух лет. «Федорус трудоустроил свою родную сестру Наталию заместителем директора дирекции спортивных сооружений. Тогда учреждением руководил нынешний глава СШОР Руслан Куштанов. В случае конфликта интересов один из его участников должен покинуть свой пост, однако если это требование не было выполнено при трудоустройстве, это повод для отставки с формулировкой „утрата доверия“. В мэрии18 января получили требование прокуратуры о разрешении конфликта интересов, и Федорус на следующий день написал заявление по собственному желанию, чтобы избежать негативной формулировки в трудовой книжке», — добавил источник.

Ранее URA.RU писало о том, что Федорус покинул пост, когда вскрылся конфликт интересов. Инсайд агентства подтвердился.