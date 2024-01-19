В Курганской области на выборах президента разыграют квартиру и машины. Инсайд

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Центр Лада. Вручение ключей от машин пострадавшим на производстве. Курган, автомобиль, подарок, машина
Курганцы смогут выиграть машины, квартиру и другие призы во время выборов (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Власти Курганской области решили заманить избирателей на выборы президента, разыграв около 4 тысяч подарков, в том числе квартиру и машины. Призы можно будет выиграть в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». Розыгрыш продлится все три дня голосования. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному правительству.

«Квартирами и автомобилями будут заманивать курганцев на выборы президента. Розыгрыш призов пройдет с 15 по 17 марта в рамках фестиваля „Весна в семью пришла“. Праздник станет завершением масленичной недели. Викторину проведут даже в самых отдаленных поселках региона. Будет около 4 тысяч подарков», — сообщает источник. С его слов, финансироваться проведение розыгрыша будет спонсорами из сферы политики и крупного бизнеса.

Корреспондентом URA.RU был направлен запрос для уточнения информации по теме в департамент информационной политики Курганской области. При получении ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что похожая викторина уже анонсирована в ХМАО. Сообщалось, что югорчанам также готовят другие ценные призы и мерч. По данным источников, подобные викторины в марте этого года решили организовать все регионы УрФО, кроме Челябинской области.

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Власти Курганской области решили заманить избирателей на выборы президента, разыграв около 4 тысяч подарков, в том числе квартиру и машины. Призы можно будет выиграть в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». Розыгрыш продлится все три дня голосования. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному правительству. «Квартирами и автомобилями будут заманивать курганцев на выборы президента. Розыгрыш призов пройдет с 15 по 17 марта в рамках фестиваля „Весна в семью пришла“. Праздник станет завершением масленичной недели. Викторину проведут даже в самых отдаленных поселках региона. Будет около 4 тысяч подарков», — сообщает источник. С его слов, финансироваться проведение розыгрыша будет спонсорами из сферы политики и крупного бизнеса. Корреспондентом URA.RU был направлен запрос для уточнения информации по теме в департамент информационной политики Курганской области. При получении ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что похожая викторина уже анонсирована в ХМАО. Сообщалось, что югорчанам также готовят другие ценные призы и мерч. По данным источников, подобные викторины в марте этого года решили организовать все регионы УрФО, кроме Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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