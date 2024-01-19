Bloomberg: ЕС не смог согласовать бюджет фонда поддержки Украины

19 января 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Страны ЕС обсуждают новый пакет санкций против РФ, пишет Bloomberg Фото: Георгий Бергал © URA.RU Европейская служба внешних связей, которая входит в структуру Евросоюза (ЕС), не смогла достичь согласия относительно годового бюджета нового фонда для военной поддержки Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Европейская служба внешних связей не смогла согласовать ежегодный бюджет фонда для военной поддержки Украины примерно в пять миллиардов евро», — говорится в материале агентства. Там добавили, что страны ЕС сейчас обсуждают идею создания нового фонда для оказания военной поддержки Киеву. может стать альтернативой существующему механизму финансирования, известному как Европейский фонд мира. Новый фонд предполагается использовать для обновления и укрепления поддержки Украины в военных вопросах. Страны ЕС также рассматривают возможные санкции против России, включающие дополнительные листинги, ужесточение торговых ограничений и сокращение возможности Москвы обходить санкции через третьи страны. Обсуждение санкций проходило на встрече послов Евросоюза, однако достижение соглашения в ближайший месяц будет сложным, заключили в агентстве. Ранее план помощи Украине в размере 50 миллиардов евро также не был утвержден на последнем саммите Европейского союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение ЕС, блокируя пакет помощи. Программа бюджетной поддержки Украины была отложена до января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейская служба внешних связей, которая входит в структуру Евросоюза (ЕС), не смогла достичь согласия относительно годового бюджета нового фонда для военной поддержки Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Европейская служба внешних связей не смогла согласовать ежегодный бюджет фонда для военной поддержки Украины примерно в пять миллиардов евро», — говорится в материале агентства. Там добавили, что страны ЕС сейчас обсуждают идею создания нового фонда для оказания военной поддержки Киеву. может стать альтернативой существующему механизму финансирования, известному как Европейский фонд мира. Новый фонд предполагается использовать для обновления и укрепления поддержки Украины в военных вопросах. Страны ЕС также рассматривают возможные санкции против России, включающие дополнительные листинги, ужесточение торговых ограничений и сокращение возможности Москвы обходить санкции через третьи страны. Обсуждение санкций проходило на встрече послов Евросоюза, однако достижение соглашения в ближайший месяц будет сложным, заключили в агентстве. Ранее план помощи Украине в размере 50 миллиардов евро также не был утвержден на последнем саммите Европейского союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение ЕС, блокируя пакет помощи. Программа бюджетной поддержки Украины была отложена до января.