Страны Балтии построят «линию обороны» на границе с Россией

19 января 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Прибалтийские страны создадут линию обороны на границе с РФ, заявили в Минобороны Эстонии Фото: Виталий Страхов © URA.RU Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — приняли решение о создании «линии обороны» на своей границе с Россией. Об этом сообщили в Минобороны Эстонии. «Эстония, Латвия и Литва договорились о создании линии обороны на границе с РФ», — сообщается на официальном сайте Минобороны. Там добавили, что целью оборонительной зоны будет являться сдерживание и защита от возможной военной угрозы. Она будет состоять из различных оборонительных объектов и обеспечит безопасность жителей Балтийских стран. Этот проект основан на опыте конфликта на Украине и решении НАТО о защите союзников. Сотрудничество между странами Балтии позволяет эффективно использовать ресурсы и создать единое сопротивление в случае угрозы, заключили в Минобороны.

Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — приняли решение о создании «линии обороны» на своей границе с Россией. Об этом сообщили в Минобороны Эстонии. «Эстония, Латвия и Литва договорились о создании линии обороны на границе с РФ», — сообщается на официальном сайте Минобороны. Там добавили, что целью оборонительной зоны будет являться сдерживание и защита от возможной военной угрозы. Она будет состоять из различных оборонительных объектов и обеспечит безопасность жителей Балтийских стран. Этот проект основан на опыте конфликта на Украине и решении НАТО о защите союзников. Сотрудничество между странами Балтии позволяет эффективно использовать ресурсы и создать единое сопротивление в случае угрозы, заключили в Минобороны.