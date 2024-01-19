Страны Балтии построят «линию обороны» на границе с Россией

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Эстония, Таллин, эстония, Таллин
Прибалтийские страны создадут линию обороны на границе с РФ, заявили в Минобороны Эстонии Фото:

Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — приняли решение о создании «линии обороны» на своей границе с Россией. Об этом сообщили в Минобороны Эстонии.

«Эстония, Латвия и Литва договорились о создании линии обороны на границе с РФ», — сообщается на официальном сайте Минобороны. Там добавили, что целью оборонительной зоны будет являться сдерживание и защита от возможной военной угрозы. Она будет состоять из различных оборонительных объектов и обеспечит безопасность жителей Балтийских стран.

Этот проект основан на опыте конфликта на Украине и решении НАТО о защите союзников. Сотрудничество между странами Балтии позволяет эффективно использовать ресурсы и создать единое сопротивление в случае угрозы, заключили в Минобороны.

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Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — приняли решение о создании «линии обороны» на своей границе с Россией. Об этом сообщили в Минобороны Эстонии. «Эстония, Латвия и Литва договорились о создании линии обороны на границе с РФ», — сообщается на официальном сайте Минобороны. Там добавили, что целью оборонительной зоны будет являться сдерживание и защита от возможной военной угрозы. Она будет состоять из различных оборонительных объектов и обеспечит безопасность жителей Балтийских стран. Этот проект основан на опыте конфликта на Украине и решении НАТО о защите союзников. Сотрудничество между странами Балтии позволяет эффективно использовать ресурсы и создать единое сопротивление в случае угрозы, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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