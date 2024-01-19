Участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина

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Андрей Ключко выразил свою поддержку Владимиру Путину Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Участник СВО Андрей Ключко, который также является сотрудником псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», стал одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области. Об этом рассказали в центре военно-спортивной подготовки.

«Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Псковской области», — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что Ключко также является кавалером ордена Мужества. Ветеран выразил свою поддержку кандидатуре Владимира Путина, отметив, что Россия должна сохранить независимость и победить своих противников.

Известно, что в список доверенных лиц Путина вошли также известные военные, ученые, врачи, народные артисты и прославленные спортсмены. Центр «Воин», в котором работает Ключко, также выразил поддержку действующего президента и считает, что только он сможет продолжить устойчивое развитие России. Совет Федерации определил дату президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: с 15 по 17 марта.

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Участник СВО Андрей Ключко, который также является сотрудником псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», стал одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области. Об этом рассказали в центре военно-спортивной подготовки. «Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Псковской области», — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что Ключко также является кавалером ордена Мужества. Ветеран выразил свою поддержку кандидатуре Владимира Путина, отметив, что Россия должна сохранить независимость и победить своих противников. Известно, что в список доверенных лиц Путина вошли также известные военные, ученые, врачи, народные артисты и прославленные спортсмены. Центр «Воин», в котором работает Ключко, также выразил поддержку действующего президента и считает, что только он сможет продолжить устойчивое развитие России. Совет Федерации определил дату президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: с 15 по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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