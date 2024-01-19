Участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина

19 января 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Андрей Ключко выразил свою поддержку Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Участник СВО Андрей Ключко, который также является сотрудником псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», стал одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области. Об этом рассказали в центре военно-спортивной подготовки. «Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Псковской области», — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что Ключко также является кавалером ордена Мужества. Ветеран выразил свою поддержку кандидатуре Владимира Путина, отметив, что Россия должна сохранить независимость и победить своих противников. Известно, что в список доверенных лиц Путина вошли также известные военные, ученые, врачи, народные артисты и прославленные спортсмены. Центр «Воин», в котором работает Ключко, также выразил поддержку действующего президента и считает, что только он сможет продолжить устойчивое развитие России. Совет Федерации определил дату президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: с 15 по 17 марта.

Участник СВО Андрей Ключко, который также является сотрудником псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», стал одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области. Об этом рассказали в центре военно-спортивной подготовки. «Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Псковской области», — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что Ключко также является кавалером ордена Мужества. Ветеран выразил свою поддержку кандидатуре Владимира Путина, отметив, что Россия должна сохранить независимость и победить своих противников. Известно, что в список доверенных лиц Путина вошли также известные военные, ученые, врачи, народные артисты и прославленные спортсмены. Центр «Воин», в котором работает Ключко, также выразил поддержку действующего президента и считает, что только он сможет продолжить устойчивое развитие России. Совет Федерации определил дату президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: с 15 по 17 марта.