Пермский аэропорт Большое Савино открыли для взлета и посадки самолетов

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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Пермский аэропорт заработал в штатном режиме Фото:

Аэропорт Большое Савино заработал в штатном режиме. Воздушную гавань закрывали на два часа из-за непогоды.

«Воздушная гавань работает в штатном режиме. На прилет задерживается три рейса. Один из Новосибирска и два из Москвы» — следует из онлайн табло пермского аэропорта.

URA.RU сообщало, что пермский аэропорт закрыт на вылет и прилет из-за непогоды. Рейс из Новосибирска до Перми перенаправили в Екатеринбург.

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Аэропорт Большое Савино заработал в штатном режиме. Воздушную гавань закрывали на два часа из-за непогоды. «Воздушная гавань работает в штатном режиме. На прилет задерживается три рейса. Один из Новосибирска и два из Москвы» — следует из онлайн табло пермского аэропорта. URA.RU сообщало, что пермский аэропорт закрыт на вылет и прилет из-за непогоды. Рейс из Новосибирска до Перми перенаправили в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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