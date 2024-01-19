Пермский аэропорт Большое Савино открыли для взлета и посадки самолетов

Пермский аэропорт заработал в штатном режиме
Аэропорт Большое Савино заработал в штатном режиме. Воздушную гавань закрывали на два часа из-за непогоды.
«Воздушная гавань работает в штатном режиме. На прилет задерживается три рейса. Один из Новосибирска и два из Москвы» — следует из онлайн табло пермского аэропорта.
URA.RU сообщало, что пермский аэропорт закрыт на вылет и прилет из-за непогоды. Рейс из Новосибирска до Перми перенаправили в Екатеринбург.
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