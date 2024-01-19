Пермский аэропорт Большое Савино открыли для взлета и посадки самолетов

19 января 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Пермский аэропорт заработал в штатном режиме Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Аэропорт Большое Савино заработал в штатном режиме. Воздушную гавань закрывали на два часа из-за непогоды. «Воздушная гавань работает в штатном режиме. На прилет задерживается три рейса. Один из Новосибирска и два из Москвы» — следует из онлайн табло пермского аэропорта. URA.RU сообщало, что пермский аэропорт закрыт на вылет и прилет из-за непогоды. Рейс из Новосибирска до Перми перенаправили в Екатеринбург.

Аэропорт Большое Савино заработал в штатном режиме. Воздушную гавань закрывали на два часа из-за непогоды. «Воздушная гавань работает в штатном режиме. На прилет задерживается три рейса. Один из Новосибирска и два из Москвы» — следует из онлайн табло пермского аэропорта. URA.RU сообщало, что пермский аэропорт закрыт на вылет и прилет из-за непогоды. Рейс из Новосибирска до Перми перенаправили в Екатеринбург.