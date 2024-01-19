Пассажиры возмущены нечищеными остановками (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге пассажиры трамвая №2, который останавливается на остановке Мельникова в Верх-Исетском районе, пожаловались на то, что выходят из вагона прямо в сугроб. О нечищенной от снега остановке URA.RU рассказали сразу несколько местных жителей.

«Вот так выглядит выход на остановку „Мельникова“ — прямо в сугроб. Очень удобно», — иронизирует одна из собеседниц. «Снег на лавочке, вдоль ограждения — ужас», — добавляет вторая.

В декабре в Екатеринбурге выпало рекордное количество осадков, от которых власти долго не могли избавиться, в том числе из-за того, что некоторые подрядчики дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) саботировали работы. Например, в Чкаловском ДЭУ в январские праздники на уборку вывели только 30% техники. Подрядчиков наказали. Профильный вице-мэр Алексей Бубнов называл ситуацию, которая была в декабре, близкой к чрезвычайной.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU