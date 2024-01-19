Екатеринбуржцы пожаловались на сугробы на трамвайных остановках. Фото

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Пассажиры возмущены нечищеными остановками (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пассажиры трамвая №2, который останавливается на остановке Мельникова в Верх-Исетском районе, пожаловались на то, что выходят из вагона прямо в сугроб. О нечищенной от снега остановке URA.RU рассказали сразу несколько местных жителей.

«Вот так выглядит выход на остановку „Мельникова“ — прямо в сугроб. Очень удобно», — иронизирует одна из собеседниц. «Снег на лавочке, вдоль ограждения — ужас», — добавляет вторая.

В декабре в Екатеринбурге выпало рекордное количество осадков, от которых власти долго не могли избавиться, в том числе из-за того, что некоторые подрядчики дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) саботировали работы. Например, в Чкаловском ДЭУ в январские праздники на уборку вывели только 30% техники. Подрядчиков наказали. Профильный вице-мэр Алексей Бубнов называл ситуацию, которая была в декабре, близкой к чрезвычайной.

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В Екатеринбурге пассажиры трамвая №2, который останавливается на остановке Мельникова в Верх-Исетском районе, пожаловались на то, что выходят из вагона прямо в сугроб. О нечищенной от снега остановке URA.RU рассказали сразу несколько местных жителей. «Вот так выглядит выход на остановку „Мельникова“ — прямо в сугроб. Очень удобно», — иронизирует одна из собеседниц. «Снег на лавочке, вдоль ограждения — ужас», — добавляет вторая. В декабре в Екатеринбурге выпало рекордное количество осадков, от которых власти долго не могли избавиться, в том числе из-за того, что некоторые подрядчики дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) саботировали работы. Например, в Чкаловском ДЭУ в январские праздники на уборку вывели только 30% техники. Подрядчиков наказали. Профильный вице-мэр Алексей Бубнов называл ситуацию, которая была в декабре, близкой к чрезвычайной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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