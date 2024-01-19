Следственный комитет изучает причины пожара на рынке в Челябинске

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Криминалист работает над причиной пожара на рынке Фото:
новость из сюжета
В центре Челябинска сгорел крупнейший рынок

Следственный комитет России изучает причины пожара на рынке «Восточный город». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале Следственного Комитета России по Челябинской. На месте возгорания работает следователь-криминалист управления.

Следователи должны установить причины возгорания. Кроме того, будет дана оценка выполнения требований пожарной безопасности.

Пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске произошел 19 января на площади в 1200 квадратных метров. URA.RU вело прямую трансляцию пожара.

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Следственный комитет России изучает причины пожара на рынке «Восточный город». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале Следственного Комитета России по Челябинской. На месте возгорания работает следователь-криминалист управления. Следователи должны установить причины возгорания. Кроме того, будет дана оценка выполнения требований пожарной безопасности. Пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске произошел 19 января на площади в 1200 квадратных метров. URA.RU вело прямую трансляцию пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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