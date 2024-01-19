В Челябинске горит крупный вещевой рынок «Восточный город». Онлайн-трансляция

19 января 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Дым стоит над зданием торгового комплекса «Европа-Азия», к которому примыкает вещевой рынок Фото: Читатель URA.RU © URA.RU В Челябинске на улице Кирова загорелся вещевой рынок «Восточный город» примыкающий к торговому комплексу «Европа-Азия». Видео с дымящимся зданием прислали URA.RU читатели, сообщившие о ЧП. Видео снято из салона автомобиля по направлению в сторону «Теплотеха». Судя по дыму, возгорание весьма серьезное. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что месту следуют подразделения Челябинского гарнизона. Информация уточняется. В Челябинске горит торговый комплекс «Европа-Азия» Фото: Читатель URA.RU © URA.RU 18:45 МЧС: создан четвертый боевой участок, прибыл насосно-рукавный автомобиль специализированной пожарно-спасательной части, устанавливается для дополнительного забора воды для нужд пожаротушения на реку Миасс, еще три автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Проложены магистральные линии. Фото: Читатель URA.RU © URA.RU 18:44 Мэрия города: на месте возгорания рынка «Восточный город» работает глава Калининского района Владимир Шамне. Ситуация находится на постоянном контроле главы города Натальи Котовой. 18:12 Запах дыма ощущается за несколько кварталов от места ЧП. В частности, в районе площади Революции. 18:12 МЧС: торговые павильоны горят на площади 1000 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг сложности пожара, развернут штаб пожаротушения. Сформировано три звена газодымозащитной службы. 18:11 Из-за пожара экстренные службы перекрыли дорогу по улице Братьев Кашириных. Автомобилисты объезжают опасный участок. 18:08 Жители близлежащих домов сообщают о хлопках. Возможно, это взрываются газовые баллоны. 18:07 Площадь пожара, по данным федеральных изданий, достигла 800 квадратных метров. Огнем охвачены и территория рынка, и помещения торгового комплекса. Скрин: камера наблюдения компании «Иитерсвязь» 18:05 Помимо спасателей и медиков, на месте работает прокурор Калининского района Татьяна Полежаева. По факту возгорания будет проведена проверка. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области 18:04 Сотрудники МЧС начали пилить лед на реке Миасс, протекающей неподалеку от места пожара. Возможно, оттуда будут набирать воду в пожарные цистерны. 17:59 По данным URA.RU, пожар начался в помещении на втором этаже, которое не использовалось. Там шел ремонт. 17:58 Пожару в «Восточном городе» присвоен третий ранг сложности. Площадь возгорания составила уже около 300 квадратных метров. 17:57 Движение на улице Кирова пока не перекрыто. 17:53 К месту продолжают прибывать машины МЧС. У все у них включены проблесковые маячки. Водители расступаются, пропуская спасателей к месту ЧП. 17:53 «Восточный город» один из старейших в Челябинске рынков. На этом месте он работает с середины восьмидесятых годов. 17:36 Местность вокруг горящего здания оцеплена. На месте работают несколько экипажей МЧС и скорой помощи. 17:39 МЧС: происходит горение торговых павильонов. Площадь пожара составляет 200 кв. метров. 17:43 Рынок принадлежит УРК «Планета Восток». Собственниками компании являются Сергей и Валентин Бескровный (отец и сын), Виталий Субачев, Леонид Станковский и Игорь Шунайлов. 17:47 На место пожара продолжают прибывать экипажи МЧС. Их количество уже выросло до восьми. 17:50 Судя по видео, транслируемому с камер наблюдения, огонь мог перекинуться в здание ТК «Европа-Азия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске на улице Кирова загорелся вещевой рынок «Восточный город» примыкающий к торговому комплексу «Европа-Азия». Видео с дымящимся зданием прислали URA.RU читатели, сообщившие о ЧП. Видео снято из салона автомобиля по направлению в сторону «Теплотеха». Судя по дыму, возгорание весьма серьезное. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что месту следуют подразделения Челябинского гарнизона. Информация уточняется. 18:45 19.01.2024 МЧС: создан четвертый боевой участок, прибыл насосно-рукавный автомобиль специализированной пожарно-спасательной части, устанавливается для дополнительного забора воды для нужд пожаротушения на реку Миасс, еще три автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Проложены магистральные линии. 18:44 19.01.2024 Мэрия города: на месте возгорания рынка «Восточный город» работает глава Калининского района Владимир Шамне. Ситуация находится на постоянном контроле главы города Натальи Котовой. 18:12 19.01.2024 Запах дыма ощущается за несколько кварталов от места ЧП. В частности, в районе площади Революции. 18:12 19.01.2024 МЧС: торговые павильоны горят на площади 1000 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг сложности пожара, развернут штаб пожаротушения. Сформировано три звена газодымозащитной службы. 18:11 19.01.2024 Из-за пожара экстренные службы перекрыли дорогу по улице Братьев Кашириных. Автомобилисты объезжают опасный участок. 18:08 19.01.2024 Жители близлежащих домов сообщают о хлопках. Возможно, это взрываются газовые баллоны. 18:07 19.01.2024 Площадь пожара, по данным федеральных изданий, достигла 800 квадратных метров. Огнем охвачены и территория рынка, и помещения торгового комплекса. 18:05 19.01.2024 Помимо спасателей и медиков, на месте работает прокурор Калининского района Татьяна Полежаева. По факту возгорания будет проведена проверка. 18:04 19.01.2024 Сотрудники МЧС начали пилить лед на реке Миасс, протекающей неподалеку от места пожара. Возможно, оттуда будут набирать воду в пожарные цистерны. 17:59 19.01.2024 По данным URA.RU, пожар начался в помещении на втором этаже, которое не использовалось. Там шел ремонт. 17:58 19.01.2024 Пожару в «Восточном городе» присвоен третий ранг сложности. Площадь возгорания составила уже около 300 квадратных метров. 17:57 19.01.2024 Движение на улице Кирова пока не перекрыто. 17:53 19.01.2024 К месту продолжают прибывать машины МЧС. У все у них включены проблесковые маячки. Водители расступаются, пропуская спасателей к месту ЧП. 17:53 19.01.2024 «Восточный город» один из старейших в Челябинске рынков. На этом месте он работает с середины восьмидесятых годов. 17:36 19.01.2024 Местность вокруг горящего здания оцеплена. На месте работают несколько экипажей МЧС и скорой помощи. 17:39 19.01.2024 МЧС: происходит горение торговых павильонов. Площадь пожара составляет 200 кв. метров. 17:43 19.01.2024 Рынок принадлежит УРК «Планета Восток». Собственниками компании являются Сергей и Валентин Бескровный (отец и сын), Виталий Субачев, Леонид Станковский и Игорь Шунайлов. 17:47 19.01.2024 На место пожара продолжают прибывать экипажи МЧС. Их количество уже выросло до восьми. 17:50 19.01.2024 Судя по видео, транслируемому с камер наблюдения, огонь мог перекинуться в здание ТК «Европа-Азия».