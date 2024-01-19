19 января 2024

Социолог Юдин и экоактивистка Евгения Чирикова включены в реестр иноагентов

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Минюст РФ обновил список иноагентов Фото:

Министерство юстиции РФ пополнило свой список иноагентов, включив в него «Комитет ингушской независимости», лекторий «Живое слово», беглого коммуниста, члена КПРФ Владислава Живицу, главреда издания «Верстка» Лолу Тагаеву, а также социолога Григория Юдина и экоактивистку Евгению Чирикову. Об этом размещена информация на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Владислав Живица, Владислав Олейник, Лола Тагаева, Евгения Чирикова, Григорий Юдин, лекторий «Живое слово», а также «Комитет ингушской независимости», — говорится в сообщении на сайте министерства юстиции РФ. Также из реестра минюста исключено некоммерческое партнерство «Институт развития прессы — Сибирь» по причине ликвидации организации.

Активист карельского национального движения Владислав Олейник, экс-депутат Смоленской облдумы Владислав Живица, главред издания «Верстка» Лола Тагаева, экоактивистка Евгения Чирикова, социолог Григорий Юдин, в настоящее время проживают за пределами России. По данным ведомства, они предоставляли недостоверную информацию о работе органов власти РФ. «Комитет ингушской независимости» призывал к разрушению государственного строя России и ее целостности. Лекторий «Живое слово» распространял недостоверную информацию об органах власти РФ.

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Министерство юстиции РФ пополнило свой список иноагентов, включив в него «Комитет ингушской независимости», лекторий «Живое слово», беглого коммуниста, члена КПРФ Владислава Живицу, главреда издания «Верстка» Лолу Тагаеву, а также социолога Григория Юдина и экоактивистку Евгению Чирикову. Об этом размещена информация на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Владислав Живица, Владислав Олейник, Лола Тагаева, Евгения Чирикова, Григорий Юдин, лекторий «Живое слово», а также «Комитет ингушской независимости», — говорится в сообщении на сайте министерства юстиции РФ. Также из реестра минюста исключено некоммерческое партнерство «Институт развития прессы — Сибирь» по причине ликвидации организации. Активист карельского национального движения Владислав Олейник, экс-депутат Смоленской облдумы Владислав Живица, главред издания «Верстка» Лола Тагаева, экоактивистка Евгения Чирикова, социолог Григорий Юдин, в настоящее время проживают за пределами России. По данным ведомства, они предоставляли недостоверную информацию о работе органов власти РФ. «Комитет ингушской независимости» призывал к разрушению государственного строя России и ее целостности. Лекторий «Живое слово» распространял недостоверную информацию об органах власти РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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