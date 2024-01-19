Социолог Юдин и экоактивистка Евгения Чирикова включены в реестр иноагентов

19 января 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Минюст РФ обновил список иноагентов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Министерство юстиции РФ пополнило свой список иноагентов, включив в него «Комитет ингушской независимости», лекторий «Живое слово», беглого коммуниста, члена КПРФ Владислава Живицу, главреда издания «Верстка» Лолу Тагаеву, а также социолога Григория Юдина и экоактивистку Евгению Чирикову. Об этом размещена информация на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Владислав Живица, Владислав Олейник, Лола Тагаева, Евгения Чирикова, Григорий Юдин, лекторий «Живое слово», а также «Комитет ингушской независимости», — говорится в сообщении на сайте министерства юстиции РФ. Также из реестра минюста исключено некоммерческое партнерство «Институт развития прессы — Сибирь» по причине ликвидации организации. Активист карельского национального движения Владислав Олейник, экс-депутат Смоленской облдумы Владислав Живица, главред издания «Верстка» Лола Тагаева, экоактивистка Евгения Чирикова, социолог Григорий Юдин, в настоящее время проживают за пределами России. По данным ведомства, они предоставляли недостоверную информацию о работе органов власти РФ. «Комитет ингушской независимости» призывал к разрушению государственного строя России и ее целостности. Лекторий «Живое слово» распространял недостоверную информацию об органах власти РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство юстиции РФ пополнило свой список иноагентов, включив в него «Комитет ингушской независимости», лекторий «Живое слово», беглого коммуниста, члена КПРФ Владислава Живицу, главреда издания «Верстка» Лолу Тагаеву, а также социолога Григория Юдина и экоактивистку Евгению Чирикову. Об этом размещена информация на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Владислав Живица, Владислав Олейник, Лола Тагаева, Евгения Чирикова, Григорий Юдин, лекторий «Живое слово», а также «Комитет ингушской независимости», — говорится в сообщении на сайте министерства юстиции РФ. Также из реестра минюста исключено некоммерческое партнерство «Институт развития прессы — Сибирь» по причине ликвидации организации. Активист карельского национального движения Владислав Олейник, экс-депутат Смоленской облдумы Владислав Живица, главред издания «Верстка» Лола Тагаева, экоактивистка Евгения Чирикова, социолог Григорий Юдин, в настоящее время проживают за пределами России. По данным ведомства, они предоставляли недостоверную информацию о работе органов власти РФ. «Комитет ингушской независимости» призывал к разрушению государственного строя России и ее целостности. Лекторий «Живое слово» распространял недостоверную информацию об органах власти РФ.