В центре Екатеринбурга произошло сразу два ДТП

20 января 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Обе аварии произошли на улице Малышева Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Екатеринбурге на улице Малышева произошло сразу два ДТП. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства, ставшие очевидцами. «Возле дома по улице Малышева,30 столкнулись три автомобиля. Одну из машин выбросило на тротуар. Участники аварии вызвали сотрудников ГИБДД», — сказал собеседник агентства. Вторая авария случилась на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка. «Машина „Делимобиля“ врезалась в легковушку. На место происшествия приехали полицейские, МЧС и скорая помощь», — добавил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Екатеринбурге на улице Малышева произошло сразу два ДТП. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства, ставшие очевидцами. «Возле дома по улице Малышева,30 столкнулись три автомобиля. Одну из машин выбросило на тротуар. Участники аварии вызвали сотрудников ГИБДД», — сказал собеседник агентства. Вторая авария случилась на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка. «Машина „Делимобиля“ врезалась в легковушку. На место происшествия приехали полицейские, МЧС и скорая помощь», — добавил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.