19 января 2024

Пострадавшие в ДТП в центре Екатеринбурга госпитализированы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, здоровье, медицина, скорая медицинская помощь
Пострадавших госпитализировали с черепно-мозговыми травмами Фото:

Ночью 20 января в Екатеринбурге на одной улице произошло сразу два ДТП. Первое — на Малышева 30, где водитель Chevrolet Lacetti не уступил дорогу автомобилю EXEED, который двигался ему на встречу. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир Chevrolet Lacetti, оба госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Во втором ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель Chevrolet Lacetti при развороте не уступил дорогу автомобилю EXEED, который двигался со встречного направления прямо. Пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti, обоих госпитализировали с диагнозами: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма», — сообщили в ведомстве.

Во втором ДТП на Малышева 90 также столкнулись два автомобиля. Водитель Nissan при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo, который двигался со встречного направления прямо. В результате происшествия пострадавших нет.

О двойном ДТП URA.RU сообщили читатели агентства, которые стали очевидцами происшествия. Они уточнили, что один из автомобилей выкинуло на тротуар.

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Ночью 20 января в Екатеринбурге на одной улице произошло сразу два ДТП. Первое — на Малышева 30, где водитель Chevrolet Lacetti не уступил дорогу автомобилю EXEED, который двигался ему на встречу. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир Chevrolet Lacetti, оба госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Во втором ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель Chevrolet Lacetti при развороте не уступил дорогу автомобилю EXEED, который двигался со встречного направления прямо. Пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti, обоих госпитализировали с диагнозами: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма», — сообщили в ведомстве. Во втором ДТП на Малышева 90 также столкнулись два автомобиля. Водитель Nissan при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo, который двигался со встречного направления прямо. В результате происшествия пострадавших нет. О двойном ДТП URA.RU сообщили читатели агентства, которые стали очевидцами происшествия. Они уточнили, что один из автомобилей выкинуло на тротуар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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