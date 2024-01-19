Пострадавшие в ДТП в центре Екатеринбурга госпитализированы

20 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Пострадавших госпитализировали с черепно-мозговыми травмами Фото: Илья Московец © URA.RU Ночью 20 января в Екатеринбурге на одной улице произошло сразу два ДТП. Первое — на Малышева 30, где водитель Chevrolet Lacetti не уступил дорогу автомобилю EXEED, который двигался ему на встречу. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир Chevrolet Lacetti, оба госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Во втором ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель Chevrolet Lacetti при развороте не уступил дорогу автомобилю EXEED, который двигался со встречного направления прямо. Пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti, обоих госпитализировали с диагнозами: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма», — сообщили в ведомстве. Во втором ДТП на Малышева 90 также столкнулись два автомобиля. Водитель Nissan при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo, который двигался со встречного направления прямо. В результате происшествия пострадавших нет. О двойном ДТП URA.RU сообщили читатели агентства, которые стали очевидцами происшествия. Они уточнили, что один из автомобилей выкинуло на тротуар.

Ночью 20 января в Екатеринбурге на одной улице произошло сразу два ДТП. Первое — на Малышева 30, где водитель Chevrolet Lacetti не уступил дорогу автомобилю EXEED, который двигался ему на встречу. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир Chevrolet Lacetti, оба госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Во втором ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель Chevrolet Lacetti при развороте не уступил дорогу автомобилю EXEED, который двигался со встречного направления прямо. Пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti, обоих госпитализировали с диагнозами: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма», — сообщили в ведомстве. Во втором ДТП на Малышева 90 также столкнулись два автомобиля. Водитель Nissan при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo, который двигался со встречного направления прямо. В результате происшествия пострадавших нет. О двойном ДТП URA.RU сообщили читатели агентства, которые стали очевидцами происшествия. Они уточнили, что один из автомобилей выкинуло на тротуар.