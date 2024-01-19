19 января 2024

За год в Тюменской области построили около 2,5 миллионов квадратных метров жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область может перешагнуть планку по вводу 1,5 квадратного метра  жилплощади на одного человека в регионе Фото:

За 2023 год в Тюменской области было построено и введено в эксплуатацию около 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений, более 50% — многоквартирные дома. Об этом сообщил начальник главного управления строительства региона Павел Перевалов.

«Результаты еще обобщаются, но уже сейчас мы можем сказать, что он будет на уровне 2,5 миллиона квадратных метров. Из них: 1,4 миллиона — это многоквартирные дома, остальная доля — индивидуальное жилое строительство», — рассказал Перевалов «РБК Тюмень».

Сейчас в регионе 115 застройщиков возводят еще почти четыре миллиона квадратных метров жилья. По словам начальника управления, это позволит перешагнуть планку по вводу 1,5 квадратного метра жилплощади на одного человека в регионе.

В Тюмени в начале года впервые за последние 10 лет на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. Застройщики отмечают, что снижение цены вряд ли будет иметь длительный характер.

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За 2023 год в Тюменской области было построено и введено в эксплуатацию около 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений, более 50% — многоквартирные дома. Об этом сообщил начальник главного управления строительства региона Павел Перевалов. «Результаты еще обобщаются, но уже сейчас мы можем сказать, что он будет на уровне 2,5 миллиона квадратных метров. Из них: 1,4 миллиона — это многоквартирные дома, остальная доля — индивидуальное жилое строительство», — рассказал Перевалов «РБК Тюмень». Сейчас в регионе 115 застройщиков возводят еще почти четыре миллиона квадратных метров жилья. По словам начальника управления, это позволит перешагнуть планку по вводу 1,5 квадратного метра жилплощади на одного человека в регионе. В Тюмени в начале года впервые за последние 10 лет на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. Застройщики отмечают, что снижение цены вряд ли будет иметь длительный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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