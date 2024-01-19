Автобусы и грузовики застряли на трассе под Пермью из-за непогоды

20 января 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

Движению большегрузов мешают погодные условия и скользкая дорога Фото: Илья Московец © URA.RU Непогода привела к тому, что фуры и автобусы образовали длинную пробку на дороге от Дивьи до Перми. Об этом URA.RU рассказал читатель. «От Дивьи в сторону Перми проезда нет, там большая пробка. Проехать могут только легковые машины, грузовики и автобусы стоят», — пояснил собеседник информационного агентства. Предположительно, большегрузы не могут проехать из-за того, что дорогу сильно замело. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в ночь на 20 января также было полностью парализовано движение на кольцевой развязке трасс М-7 и Р-243. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Из-за сильного ветра и снегопада днем в Перми закрыли аэропорт Большое Савино. Через несколько часов после открытия в прикамской столице не смог приземлиться борт «Аэрофлота» из Москвы. Самолет, сделавший несколько кругов над городом, был направлен в Екатеринбург.

Непогода привела к тому, что фуры и автобусы образовали длинную пробку на дороге от Дивьи до Перми. Об этом URA.RU рассказал читатель. «От Дивьи в сторону Перми проезда нет, там большая пробка. Проехать могут только легковые машины, грузовики и автобусы стоят», — пояснил собеседник информационного агентства. Предположительно, большегрузы не могут проехать из-за того, что дорогу сильно замело. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в ночь на 20 января также было полностью парализовано движение на кольцевой развязке трасс М-7 и Р-243. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Из-за сильного ветра и снегопада днем в Перми закрыли аэропорт Большое Савино. Через несколько часов после открытия в прикамской столице не смог приземлиться борт «Аэрофлота» из Москвы. Самолет, сделавший несколько кругов над городом, был направлен в Екатеринбург.