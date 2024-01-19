19 января 2024

Автобусы и грузовики застряли на трассе под Пермью из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, зима, фура, колесо, водитель, дорожный затор, грузовик, непогода, дальнобойщики, ново московский тракт, доставка грузов, трасса, большегрузный транспорт
Движению большегрузов мешают погодные условия и скользкая дорога Фото:

Непогода привела к тому, что фуры и автобусы образовали длинную пробку на дороге от Дивьи до Перми. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«От Дивьи в сторону Перми проезда нет, там большая пробка. Проехать могут только легковые машины, грузовики и автобусы стоят», — пояснил собеседник информационного агентства. Предположительно, большегрузы не могут проехать из-за того, что дорогу сильно замело.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в ночь на 20 января также было полностью парализовано движение на кольцевой развязке трасс М-7 и Р-243. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Из-за сильного ветра и снегопада днем в Перми закрыли аэропорт Большое Савино. Через несколько часов после открытия в прикамской столице не смог приземлиться борт «Аэрофлота» из Москвы. Самолет, сделавший несколько кругов над городом, был направлен в Екатеринбург.

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Непогода привела к тому, что фуры и автобусы образовали длинную пробку на дороге от Дивьи до Перми. Об этом URA.RU рассказал читатель. «От Дивьи в сторону Перми проезда нет, там большая пробка. Проехать могут только легковые машины, грузовики и автобусы стоят», — пояснил собеседник информационного агентства. Предположительно, большегрузы не могут проехать из-за того, что дорогу сильно замело. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в ночь на 20 января также было полностью парализовано движение на кольцевой развязке трасс М-7 и Р-243. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Из-за сильного ветра и снегопада днем в Перми закрыли аэропорт Большое Савино. Через несколько часов после открытия в прикамской столице не смог приземлиться борт «Аэрофлота» из Москвы. Самолет, сделавший несколько кругов над городом, был направлен в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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