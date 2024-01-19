19 января 2024

Рейс «Аэрофлота» из Москвы не смог сесть в Перми и улетел в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, посадка самолета, самолет, самолет в воздухе
Самолет сделал несколько кругов над пермским аэропортом Фото:

Борт «Аэрофлота», следующий по маршруту Москва — Пермь, отправили на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург). По данным справочной службы Большого Савино, самолет уже прибыл в пункт назначения.

«Рейс „Аэрофлота“ SU 1204 из Москвы прибыл в аэропорт Кольцово», — пояснили URA.RU в пермском аэропорту. Предположительно, самолет вернется в прикамскую столицу в 2:00 по местному времени. Время прилета может измениться. Посадку в Перми не удалось совершить из-за погодных условий.

Днем 19 января в Екатеринбург был направлен рейс сообщением Новосибирск — Пермь. Большое Савино закрывали на несколько часов из-за сильных порывов ветра и снегопада. В дальнейшем аэропорт продолжил работу в штатном режиме. В данный момент задерживают три рейса до Перми: один из Новосибирска, и два из Москвы.

Обновлено в 1:38

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-центр «Аэрофлота». На момент публикации ответ не был получен.

Самолет сделал порядка семи кругов над Пермью
Самолет сделал порядка семи кругов над Пермью

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Борт «Аэрофлота», следующий по маршруту Москва — Пермь, отправили на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург). По данным справочной службы Большого Савино, самолет уже прибыл в пункт назначения. «Рейс „Аэрофлота“ SU 1204 из Москвы прибыл в аэропорт Кольцово», — пояснили URA.RU в пермском аэропорту. Предположительно, самолет вернется в прикамскую столицу в 2:00 по местному времени. Время прилета может измениться. Посадку в Перми не удалось совершить из-за погодных условий. Днем 19 января в Екатеринбург был направлен рейс сообщением Новосибирск — Пермь. Большое Савино закрывали на несколько часов из-за сильных порывов ветра и снегопада. В дальнейшем аэропорт продолжил работу в штатном режиме. В данный момент задерживают три рейса до Перми: один из Новосибирска, и два из Москвы. Обновлено в 1:38 Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-центр «Аэрофлота». На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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