Рейс «Аэрофлота» из Москвы не смог сесть в Перми и улетел в Екатеринбург. Скрин

20 января 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Самолет сделал несколько кругов над пермским аэропортом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Борт «Аэрофлота», следующий по маршруту Москва — Пермь, отправили на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург). По данным справочной службы Большого Савино, самолет уже прибыл в пункт назначения. «Рейс „Аэрофлота“ SU 1204 из Москвы прибыл в аэропорт Кольцово», — пояснили URA.RU в пермском аэропорту. Предположительно, самолет вернется в прикамскую столицу в 2:00 по местному времени. Время прилета может измениться. Посадку в Перми не удалось совершить из-за погодных условий. Днем 19 января в Екатеринбург был направлен рейс сообщением Новосибирск — Пермь. Большое Савино закрывали на несколько часов из-за сильных порывов ветра и снегопада. В дальнейшем аэропорт продолжил работу в штатном режиме. В данный момент задерживают три рейса до Перми: один из Новосибирска, и два из Москвы. Обновлено в 1:38 Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-центр «Аэрофлота». На момент публикации ответ не был получен. Самолет сделал порядка семи кругов над Пермью Скрин: сервис Flightradar24, https://www.flightradar24.com/58.00,56.24/6

Борт «Аэрофлота», следующий по маршруту Москва — Пермь, отправили на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург). По данным справочной службы Большого Савино, самолет уже прибыл в пункт назначения. «Рейс „Аэрофлота“ SU 1204 из Москвы прибыл в аэропорт Кольцово», — пояснили URA.RU в пермском аэропорту. Предположительно, самолет вернется в прикамскую столицу в 2:00 по местному времени. Время прилета может измениться. Посадку в Перми не удалось совершить из-за погодных условий. Днем 19 января в Екатеринбург был направлен рейс сообщением Новосибирск — Пермь. Большое Савино закрывали на несколько часов из-за сильных порывов ветра и снегопада. В дальнейшем аэропорт продолжил работу в штатном режиме. В данный момент задерживают три рейса до Перми: один из Новосибирска, и два из Москвы. Обновлено в 1:38 Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-центр «Аэрофлота». На момент публикации ответ не был получен.