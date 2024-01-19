Борт «Аэрофлота», следующий по маршруту Москва — Пермь, отправили на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург). По данным справочной службы Большого Савино, самолет уже прибыл в пункт назначения.
«Рейс „Аэрофлота“ SU 1204 из Москвы прибыл в аэропорт Кольцово», — пояснили URA.RU в пермском аэропорту. Предположительно, самолет вернется в прикамскую столицу в 2:00 по местному времени. Время прилета может измениться. Посадку в Перми не удалось совершить из-за погодных условий.
Днем 19 января в Екатеринбург был направлен рейс сообщением Новосибирск — Пермь. Большое Савино закрывали на несколько часов из-за сильных порывов ветра и снегопада. В дальнейшем аэропорт продолжил работу в штатном режиме. В данный момент задерживают три рейса до Перми: один из Новосибирска, и два из Москвы.
Обновлено в 1:38
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-центр «Аэрофлота». На момент публикации ответ не был получен.
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