Стало известно о пострадавших в результате обстрела Горловки

Приходько: в результате обстрела Горловки ВСУ пострадали три человека

20 января 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

От обстрела ВСУ пострадали три человека, сообщил Иван Приходько Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины. Об этом заявил глава города Иван Приходько. «В гостинице „Родина“ от рук украинских карателей ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», — написал он в telegram-канале. ВСУ обстреляли Горловку в ночь на 20 января. По информации Приходько, под обстрел попал центр города. Повреждения получили гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская.

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины. Об этом заявил глава города Иван Приходько. «В гостинице „Родина“ от рук украинских карателей ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», — написал он в telegram-канале. ВСУ обстреляли Горловку в ночь на 20 января. По информации Приходько, под обстрел попал центр города. Повреждения получили гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская.