19 января 2024

Стало известно о пострадавших в результате обстрела Горловки

Приходько: в результате обстрела Горловки ВСУ пострадали три человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, кушва, станция скорой помощи, скорая медицинская помощь
От обстрела ВСУ пострадали три человека, сообщил Иван Приходько Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины. Об этом заявил глава города Иван Приходько.

«В гостинице „Родина“ от рук украинских карателей ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», — написал он в telegram-канале.

ВСУ обстреляли Горловку в ночь на 20 января. По информации Приходько, под обстрел попал центр города. Повреждения получили гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины. Об этом заявил глава города Иван Приходько. «В гостинице „Родина“ от рук украинских карателей ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», — написал он в telegram-канале. ВСУ обстреляли Горловку в ночь на 20 января. По информации Приходько, под обстрел попал центр города. Повреждения получили гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...