Стало известно о пострадавших в результате обстрела Горловки

От обстрела ВСУ пострадали три человека, сообщил Иван Приходько
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины. Об этом заявил глава города Иван Приходько.
«В гостинице „Родина“ от рук украинских карателей ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», —
ВСУ обстреляли Горловку в ночь на 20 января. По информации Приходько, под обстрел попал центр города. Повреждения получили гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская.
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