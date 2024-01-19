19 января 2024

ВСУ обстреляли гостиницу, детский сад и дома в Горловке

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Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
От обстрела ВСУ пострадало несколько зданий в Горловке (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженный силы Украины обстреляли Горловку (Донецкая народная республика), в результате чего повреждены гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская. Об этом заявил глава города Иван Приходько.

«Горловка. Центр. Вследствие украинской вооруженной агрессии повреждены гостиница „Родина“, детский сад „Теремок“, ряд домов по улице Пушкинская», — написал он в telegram-канале.

Ранее Приходько сообщал, что в Горловке взорвался снаряд ВСУ. Он разорвался во дворе школы. В результате взрыва здание учреждения повреждено.

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Вооруженный силы Украины обстреляли Горловку (Донецкая народная республика), в результате чего повреждены гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская. Об этом заявил глава города Иван Приходько. «Горловка. Центр. Вследствие украинской вооруженной агрессии повреждены гостиница „Родина“, детский сад „Теремок“, ряд домов по улице Пушкинская», — написал он в telegram-канале. Ранее Приходько сообщал, что в Горловке взорвался снаряд ВСУ. Он разорвался во дворе школы. В результате взрыва здание учреждения повреждено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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