В ХМАО ограничат рост цен на социально значимые продукты

20 января 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

В ХМАО мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб могут перестать расти в цене Фото: Илья Московец © URA.RU Депэкономики ХМАО заключил соглашение с Департаментом промышленности, которое предлагает предприятиям добровольно ограничить рост цен на социально значимые продукты. Это сделано для стабилизации стоимости товаров первой необходимости, рассказали в Депэкономики. «Заключено Соглашение о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды товаров. <…> Соглашением определено добровольное ограничение хозяйствующими субъектами не более чем на 10% торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», — написано на сайте ведомства. В перечень таких товаров входит: мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло. К соглашению уже присоединились торговая сеть ООО «Пеликан», СПСК «Ермак-Агро» (Ханты-Мансийск), «Фермерские островки» в Сургуте и Нижневартовске, ООО «Макси+» (Мегион). В конце декабря Росстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ХМАО. Среди них оказались яйца, сахар, мясо и курица.

Депэкономики ХМАО заключил соглашение с Департаментом промышленности, которое предлагает предприятиям добровольно ограничить рост цен на социально значимые продукты. Это сделано для стабилизации стоимости товаров первой необходимости, рассказали в Депэкономики. «Заключено Соглашение о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды товаров. <…> Соглашением определено добровольное ограничение хозяйствующими субъектами не более чем на 10% торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», — написано на сайте ведомства. В перечень таких товаров входит: мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло. К соглашению уже присоединились торговая сеть ООО «Пеликан», СПСК «Ермак-Агро» (Ханты-Мансийск), «Фермерские островки» в Сургуте и Нижневартовске, ООО «Макси+» (Мегион). В конце декабря Росстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ХМАО. Среди них оказались яйца, сахар, мясо и курица.