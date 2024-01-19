19 января 2024

В ХМАО ограничат рост цен на социально значимые продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, продукты, продуктовая тележка, еда, покупательница
В ХМАО мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб могут перестать расти в цене Фото:

Депэкономики ХМАО заключил соглашение с Департаментом промышленности, которое предлагает предприятиям добровольно ограничить рост цен на социально значимые продукты. Это сделано для стабилизации стоимости товаров первой необходимости, рассказали в Депэкономики.

«Заключено Соглашение о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды товаров. <…> Соглашением определено добровольное ограничение хозяйствующими субъектами не более чем на 10% торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», — написано на сайте ведомства.

В перечень таких товаров входит: мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло. К соглашению уже присоединились торговая сеть ООО «Пеликан», СПСК «Ермак-Агро» (Ханты-Мансийск), «Фермерские островки» в Сургуте и Нижневартовске, ООО «Макси+» (Мегион).

В конце декабря Росстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ХМАО. Среди них оказались яйца, сахар, мясо и курица.

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Депэкономики ХМАО заключил соглашение с Департаментом промышленности, которое предлагает предприятиям добровольно ограничить рост цен на социально значимые продукты. Это сделано для стабилизации стоимости товаров первой необходимости, рассказали в Депэкономики. «Заключено Соглашение о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды товаров. <…> Соглашением определено добровольное ограничение хозяйствующими субъектами не более чем на 10% торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», — написано на сайте ведомства. В перечень таких товаров входит: мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло. К соглашению уже присоединились торговая сеть ООО «Пеликан», СПСК «Ермак-Агро» (Ханты-Мансийск), «Фермерские островки» в Сургуте и Нижневартовске, ООО «Макси+» (Мегион). В конце декабря Росстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ХМАО. Среди них оказались яйца, сахар, мясо и курица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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