25 декабря 2023

Росстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ХМАО

Росстат: больше всего в ХМАО подорожали яйца, сахар, мясо и курица
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, яйца, бакалея, магазин, покупатель, продукты питания
Яйца выросли в цене на 27% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе на конец ноября больше всего подорожали яйца, сахар, мясо и курица. Данные приводят аналитики Росстата в сравнении с декабрем 2022 года.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные (на 27,3%), мясо и птица (на 15,5%), сахар-песок (на 14,2%)» — говорится в сообщении ведомства. Также выросли цены на плодовоовощную продукцию и колбасные изделия (12,3% и 4,4% соответственно).

При этом цены на сливочное масло, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты остались почти на том же уровне. Продукция подешевела менее чем на один процент. Среди наиболее подешевевших продуктов оказались макароны, масло подсолнечное, молоко и молочная продукция, сыр и бобовые. Снижение цен на них колеблется от 4,9% до 1,6%. Алкоголь тем временем вырос в цене на 4,3 процента.

В округе за последний месяц подскочила стоимость яиц. Вначале декабря ФАС устроила проверку по этому поводу. В Нижневартовске в магазинах «Магнит» жители увидели яйца по цене 560 рублей за 30 штук.

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В Ханты-Мансийском автономном округе на конец ноября больше всего подорожали яйца, сахар, мясо и курица. Данные приводят аналитики Росстата в сравнении с декабрем 2022 года. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные (на 27,3%), мясо и птица (на 15,5%), сахар-песок (на 14,2%)» — говорится в сообщении ведомства. Также выросли цены на плодовоовощную продукцию и колбасные изделия (12,3% и 4,4% соответственно). При этом цены на сливочное масло, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты остались почти на том же уровне. Продукция подешевела менее чем на один процент. Среди наиболее подешевевших продуктов оказались макароны, масло подсолнечное, молоко и молочная продукция, сыр и бобовые. Снижение цен на них колеблется от 4,9% до 1,6%. Алкоголь тем временем вырос в цене на 4,3 процента. В округе за последний месяц подскочила стоимость яиц. Вначале декабря ФАС устроила проверку по этому поводу. В Нижневартовске в магазинах «Магнит» жители увидели яйца по цене 560 рублей за 30 штук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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