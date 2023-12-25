Росстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ХМАО

Росстат: больше всего в ХМАО подорожали яйца, сахар, мясо и курица

26 декабря 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Яйца выросли в цене на 27% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе на конец ноября больше всего подорожали яйца, сахар, мясо и курица. Данные приводят аналитики Росстата в сравнении с декабрем 2022 года. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные (на 27,3%), мясо и птица (на 15,5%), сахар-песок (на 14,2%)» — говорится в сообщении ведомства. Также выросли цены на плодовоовощную продукцию и колбасные изделия (12,3% и 4,4% соответственно). При этом цены на сливочное масло, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты остались почти на том же уровне. Продукция подешевела менее чем на один процент. Среди наиболее подешевевших продуктов оказались макароны, масло подсолнечное, молоко и молочная продукция, сыр и бобовые. Снижение цен на них колеблется от 4,9% до 1,6%. Алкоголь тем временем вырос в цене на 4,3 процента. В округе за последний месяц подскочила стоимость яиц. Вначале декабря ФАС устроила проверку по этому поводу. В Нижневартовске в магазинах «Магнит» жители увидели яйца по цене 560 рублей за 30 штук.

В Ханты-Мансийском автономном округе на конец ноября больше всего подорожали яйца, сахар, мясо и курица. Данные приводят аналитики Росстата в сравнении с декабрем 2022 года. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные (на 27,3%), мясо и птица (на 15,5%), сахар-песок (на 14,2%)» — говорится в сообщении ведомства. Также выросли цены на плодовоовощную продукцию и колбасные изделия (12,3% и 4,4% соответственно). При этом цены на сливочное масло, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты остались почти на том же уровне. Продукция подешевела менее чем на один процент. Среди наиболее подешевевших продуктов оказались макароны, масло подсолнечное, молоко и молочная продукция, сыр и бобовые. Снижение цен на них колеблется от 4,9% до 1,6%. Алкоголь тем временем вырос в цене на 4,3 процента. В округе за последний месяц подскочила стоимость яиц. Вначале декабря ФАС устроила проверку по этому поводу. В Нижневартовске в магазинах «Магнит» жители увидели яйца по цене 560 рублей за 30 штук.