Житель Тюменской области перевел фейковым сотрудникам МТС миллионы рублей

Тюменец перевел мошенникам 3,3 миллиона рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тюменской области мошенники под видом сотрудников МТС и Банка Росси выманили у местного жителя 3,3 миллиона рублей. Расследование уголовного дела на контроль взяла областная прокуратура.

«Неизвестные, позвонив на сотовый телефон жителя областного центра и представившись сотрудником ПАО „МТС“ и Банка России <…> похитили 3,3 миллиона рублей, которые потерпевший самостоятельно перечислил на неизвестные банковские счета. Прокуратурой организован надзор за ходом и результатами расследования», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Мошенники сообщили тюменцу, что его сим-карту необходимо продлить, а денежные средства с банковской карты могут быть незаконно сняты. Следователи возбудили уголовное дело, идет расследование.

За последнюю неделю телефонные и интернет-мошенники похитили у жителей области почти 30 миллионов рублей. От их рук пострадало 90 человек.

Новая схема отъема денег у тюменцев через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) стала известна в январе 2024 года. Неизвестные предлагают ставить положительные оценки товарам на официальном сайте одного из маркетплейсов. За это в дальнейшем перечисляют небольшую оплату, а после пытаются выманить крупную сумму денег или данные банковской карты под различными предлогами.