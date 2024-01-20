Хозяева погибшего кота Твикса намерены дойти до президента

20 января 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Хозяин кота не уверен, что это именно Твикс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хозяин кота Твикса, которого в Кирове проводница поезда выкинула из вагона, Эдгар Гайфуллин заявил, что обратится в суд и даже дойдет до президента Владимира Путина, чтобы все ответили в соответствии с законом. При этом он не уверен в том, что найденный погибший кот является именно Твиксом. «Если это Твикс, я сделаю все, чтобы они ответили по закону. [Готовы обратиться в] полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента», — передает ТАСС слова хозяина кота. Он добавил, что не может точно сказать является ли найденный погибший питомец именно его котом. Однако Гайфуллин подтвердил, что животные похожи. Ранее волонтеры нашли погибшего кота, его хозяйка сообщила о смерти животного. Женщина вместе с питомцем возвращалась с Урала в Санкт-Петербург после операции, проведенную коту. Для поиска Твикса были привлечены пять тысяч человек, также на помощь вызвались волонтеры из Кирова.

Хозяин кота Твикса, которого в Кирове проводница поезда выкинула из вагона, Эдгар Гайфуллин заявил, что обратится в суд и даже дойдет до президента Владимира Путина, чтобы все ответили в соответствии с законом. При этом он не уверен в том, что найденный погибший кот является именно Твиксом. «Если это Твикс, я сделаю все, чтобы они ответили по закону. [Готовы обратиться в] полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента», — передает ТАСС слова хозяина кота. Он добавил, что не может точно сказать является ли найденный погибший питомец именно его котом. Однако Гайфуллин подтвердил, что животные похожи. Ранее волонтеры нашли погибшего кота, его хозяйка сообщила о смерти животного. Женщина вместе с питомцем возвращалась с Урала в Санкт-Петербург после операции, проведенную коту. Для поиска Твикса были привлечены пять тысяч человек, также на помощь вызвались волонтеры из Кирова.