Мать Ольги Бузовой раскрыла, почему дочь не пошла на «голую вечеринку» Ивлеевой

Мать Ольги Бузовой сообщила о падении доходов дочери

20 января 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

У Ольги Бузовой упали доходы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Певица и телеведущая Ольга Бузова не пошла на «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой из-за воспитания. Такое предположение сделала ее мать. В интервью она также сообщила, что доходы дочери упали. «Помогло ли ей мое воспитание в принятии решения о голой вечеринке, я не знаю, ее надо спрашивать. <…> Но, возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — сказала мать Бузовой газете «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, почему артистка не пошла на «голую вечеринку» и повлияло ли на это ее воспитание. Она добавила, что не обсуждает такие вопросы с дочерью, поскольку это ее жизнь и сфера. По словам матери Бузовой, телеведущая не имеет возможности поменять старую машину на новую, поскольку ее доходы упали. Такая ситуация в стране, что не до машины, заключила она. В Москве 20 декабря 2023 года прошла вечеринка в клубе Mutabor, организованная Анастасией Ивлеевой. Дресс-код включал минимум одежды для гостей, и на мероприятии собрались множество известных личностей. После этого у участников мероприятия начались проблемы с контрактами. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. Ивлеева не признала вину в организации «голой вечеринки», следует из постановления Лефортовского суда Москвы, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певица и телеведущая Ольга Бузова не пошла на «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой из-за воспитания. Такое предположение сделала ее мать. В интервью она также сообщила, что доходы дочери упали. «Помогло ли ей мое воспитание в принятии решения о голой вечеринке, я не знаю, ее надо спрашивать. <…> Но, возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — сказала мать Бузовой газете «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, почему артистка не пошла на «голую вечеринку» и повлияло ли на это ее воспитание. Она добавила, что не обсуждает такие вопросы с дочерью, поскольку это ее жизнь и сфера. По словам матери Бузовой, телеведущая не имеет возможности поменять старую машину на новую, поскольку ее доходы упали. Такая ситуация в стране, что не до машины, заключила она. В Москве 20 декабря 2023 года прошла вечеринка в клубе Mutabor, организованная Анастасией Ивлеевой. Дресс-код включал минимум одежды для гостей, и на мероприятии собрались множество известных личностей. После этого у участников мероприятия начались проблемы с контрактами. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. Ивлеева не признала вину в организации «голой вечеринки», следует из постановления Лефортовского суда Москвы, передает RT.