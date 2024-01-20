На Камчатке осудили военных за отказ ехать на Украину

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Военный билет и паспорт РФ. Екатеринбург, военный билет
Военных обвинили в уклонении от военной службы во время мобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Камчатке вынесли приговоры десяти военнослужащим, которые отказались участвовать в боевых действиях на Украине и уклонялись от службы во время мобилизации. Об этом стало известно из решения 35 гарнизонного военного суда в Петропавловске-Камчатском.

«Вынесены приговоры десяти военнослужащим за отказ участвовать в боевых действиях на Украине», — передает решение суда «Коммерсант». Там добавили, что обвиняемые также уклонялись от службы во время мобилизации. Четверо из них были осуждены за уклонение от исполнения обязанностей во время мобилизации и получили разные сроки лишения свободы.

Трое контрактников получили условные сроки, а еще один — реальный срок в колонии общего режима. Все четверо признали свою вину и выразили желание продолжить службу. Еще шестерых военнослужащих признали виновными в отказе от участия в боевых действиях, они были приговорены к реальным срокам лишения свободы, заключили в суде.

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На Камчатке вынесли приговоры десяти военнослужащим, которые отказались участвовать в боевых действиях на Украине и уклонялись от службы во время мобилизации. Об этом стало известно из решения 35 гарнизонного военного суда в Петропавловске-Камчатском. «Вынесены приговоры десяти военнослужащим за отказ участвовать в боевых действиях на Украине», — передает решение суда «Коммерсант». Там добавили, что обвиняемые также уклонялись от службы во время мобилизации. Четверо из них были осуждены за уклонение от исполнения обязанностей во время мобилизации и получили разные сроки лишения свободы. Трое контрактников получили условные сроки, а еще один — реальный срок в колонии общего режима. Все четверо признали свою вину и выразили желание продолжить службу. Еще шестерых военнослужащих признали виновными в отказе от участия в боевых действиях, они были приговорены к реальным срокам лишения свободы, заключили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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