На Камчатке осудили военных за отказ ехать на Украину

20 января 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Военных обвинили в уклонении от военной службы во время мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Камчатке вынесли приговоры десяти военнослужащим, которые отказались участвовать в боевых действиях на Украине и уклонялись от службы во время мобилизации. Об этом стало известно из решения 35 гарнизонного военного суда в Петропавловске-Камчатском. «Вынесены приговоры десяти военнослужащим за отказ участвовать в боевых действиях на Украине», — передает решение суда «Коммерсант». Там добавили, что обвиняемые также уклонялись от службы во время мобилизации. Четверо из них были осуждены за уклонение от исполнения обязанностей во время мобилизации и получили разные сроки лишения свободы. Трое контрактников получили условные сроки, а еще один — реальный срок в колонии общего режима. Все четверо признали свою вину и выразили желание продолжить службу. Еще шестерых военнослужащих признали виновными в отказе от участия в боевых действиях, они были приговорены к реальным срокам лишения свободы, заключили в суде.

На Камчатке вынесли приговоры десяти военнослужащим, которые отказались участвовать в боевых действиях на Украине и уклонялись от службы во время мобилизации. Об этом стало известно из решения 35 гарнизонного военного суда в Петропавловске-Камчатском. «Вынесены приговоры десяти военнослужащим за отказ участвовать в боевых действиях на Украине», — передает решение суда «Коммерсант». Там добавили, что обвиняемые также уклонялись от службы во время мобилизации. Четверо из них были осуждены за уклонение от исполнения обязанностей во время мобилизации и получили разные сроки лишения свободы. Трое контрактников получили условные сроки, а еще один — реальный срок в колонии общего режима. Все четверо признали свою вину и выразили желание продолжить службу. Еще шестерых военнослужащих признали виновными в отказе от участия в боевых действиях, они были приговорены к реальным срокам лишения свободы, заключили в суде.