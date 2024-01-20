На Украине возле мемориала воинам подрались мэр и глава военной администрации

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Глава города Евгений Тефтелев. Челябинск, жест, руки в замок, кулак, руки
В украинских Ромнах произошла потасовка между чиновниками, пишет УНИАН Фото:

В Ромнах в Сумской области Украины возле мемориала воинам произошла потасовка между мэром города Ромны Олегом Стогнием и главой Роменской военной администрации Денисом Ващенко. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«В Ромнах произошла драка между Денисом Ващенко и Олегом Стогнием», — говорится в материале агентства. Там добавили, что причиной столкновения стал спор между мэром и родственниками погибших военных, которые желали установить вазоны с цветами. Разговор между мэром и жителями обострился, и в этот момент Ващенко подошел к Стогнию, требуя, чтобы тот не кричал на жителей. Это привело к потасовке между ними.

Ващенко попытался схватить руку мэра и толкнуть его, заявляя, что необходимо вести себя спокойно. После происшествия глава военной администрации записал видео, в котором рассказал, что родственники погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы установить вазоны с цветами, так как их просьбы были проигнорированы городскими властями. Он также утверждал, что защищал родителей погибших и что Стогний подал на него заявление в полицию о физическом насилии.

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В Ромнах в Сумской области Украины возле мемориала воинам произошла потасовка между мэром города Ромны Олегом Стогнием и главой Роменской военной администрации Денисом Ващенко. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. «В Ромнах произошла драка между Денисом Ващенко и Олегом Стогнием», — говорится в материале агентства. Там добавили, что причиной столкновения стал спор между мэром и родственниками погибших военных, которые желали установить вазоны с цветами. Разговор между мэром и жителями обострился, и в этот момент Ващенко подошел к Стогнию, требуя, чтобы тот не кричал на жителей. Это привело к потасовке между ними. Ващенко попытался схватить руку мэра и толкнуть его, заявляя, что необходимо вести себя спокойно. После происшествия глава военной администрации записал видео, в котором рассказал, что родственники погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы установить вазоны с цветами, так как их просьбы были проигнорированы городскими властями. Он также утверждал, что защищал родителей погибших и что Стогний подал на него заявление в полицию о физическом насилии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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