РВ: военные установили флаг России над Богдановкой

Поднятый флаг означает продвижение ВС РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военнослужащие установили триколор РФ над Богдановкой. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Флаг символически поднят над Богдановкой бойцами, обозначающими продвижение вперед. Продвижение ВС РФ в Богдановке за последние дни составило 200 метров», — говорится в сообщении.
Военкоры отмечают, что Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении в Богдановке. Армия России полностью владеет инициативой, переломить ситуацию в пользу ВСУ невозможно, добавили военные корреспонденты.
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