РВ: военные установили флаг России над Богдановкой

20 января 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Поднятый флаг означает продвижение ВС РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие установили триколор РФ над Богдановкой. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Флаг символически поднят над Богдановкой бойцами, обозначающими продвижение вперед. Продвижение ВС РФ в Богдановке за последние дни составило 200 метров», — говорится в сообщении. Военкоры отмечают, что Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении в Богдановке. Армия России полностью владеет инициативой, переломить ситуацию в пользу ВСУ невозможно, добавили военные корреспонденты.

Российские военнослужащие установили триколор РФ над Богдановкой. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Флаг символически поднят над Богдановкой бойцами, обозначающими продвижение вперед. Продвижение ВС РФ в Богдановке за последние дни составило 200 метров», — говорится в сообщении. Военкоры отмечают, что Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении в Богдановке. Армия России полностью владеет инициативой, переломить ситуацию в пользу ВСУ невозможно, добавили военные корреспонденты.