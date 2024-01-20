РВ: военные установили флаг России над Богдановкой

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Ростов на Дону. Пермь, флаг россии
Поднятый флаг означает продвижение ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие установили триколор РФ над Богдановкой. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Флаг символически поднят над Богдановкой бойцами, обозначающими продвижение вперед. Продвижение ВС РФ в Богдановке за последние дни составило 200 метров», — говорится в сообщении.

Военкоры отмечают, что Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении в Богдановке. Армия России полностью владеет инициативой, переломить ситуацию в пользу ВСУ невозможно, добавили военные корреспонденты.

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Российские военнослужащие установили триколор РФ над Богдановкой. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Флаг символически поднят над Богдановкой бойцами, обозначающими продвижение вперед. Продвижение ВС РФ в Богдановке за последние дни составило 200 метров», — говорится в сообщении. Военкоры отмечают, что Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении в Богдановке. Армия России полностью владеет инициативой, переломить ситуацию в пользу ВСУ невозможно, добавили военные корреспонденты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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