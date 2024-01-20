20 января 2024
19 января 2024

Знаменитые фигуристы приглашают на Спартакиаду в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, фигурное катание, ковтун максим
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ждут всех желающих посмотреть фигурное катание Фото:

Призеры чемпионата России 2024 года по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева и Егор Базин приглашают всех желающих посетить Всероссийскую Спартакиаду в Челябинской области. Специально для этого спортсмены подготовили видеообращение.

«Дорогие друзья, приезжайте в Магнитогорск на Спартакиаду сильнейших спортсменов России поддержать фигуристов и не только и прихватите с собой хорошее настроение. Мы Вас очень ждем», — говорится в видеообращении спортсменов, размещенном в telegram-канале министерства спорта Челябинской области.

Один из этапов Всероссийской Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля. Посетить игры призывает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Всего Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут: на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте.

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Призеры чемпионата России 2024 года по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева и Егор Базин приглашают всех желающих посетить Всероссийскую Спартакиаду в Челябинской области. Специально для этого спортсмены подготовили видеообращение. «Дорогие друзья, приезжайте в Магнитогорск на Спартакиаду сильнейших спортсменов России поддержать фигуристов и не только и прихватите с собой хорошее настроение. Мы Вас очень ждем», — говорится в видеообращении спортсменов, размещенном в telegram-канале министерства спорта Челябинской области. Один из этапов Всероссийской Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля. Посетить игры призывает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Всего Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут: на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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