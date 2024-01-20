Знаменитые фигуристы приглашают на Спартакиаду в Челябинской области

Призеры чемпионата России 2024 года по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева и Егор Базин приглашают всех желающих посетить Всероссийскую Спартакиаду в Челябинской области. Специально для этого спортсмены подготовили видеообращение.
«Дорогие друзья, приезжайте в Магнитогорск на Спартакиаду сильнейших спортсменов России поддержать фигуристов и не только и прихватите с собой хорошее настроение. Мы Вас очень ждем», — говорится в видеообращении спортсменов, размещенном в telegram-канале министерства спорта Челябинской области.
Один из этапов Всероссийской Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля. Посетить игры призывает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Всего Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут: на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте.
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