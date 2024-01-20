Развлечения Спорт Знаменитые фигуристы приглашают на Спартакиаду в Челябинской области 21 января 2024 в 04:23 Размер текста - 17 + Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ждут всех желающих посмотреть фигурное катание Фото: Александр Мамаев © URA.RU Призеры чемпионата России 2024 года по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева и Егор Базин приглашают всех желающих посетить Всероссийскую Спартакиаду в Челябинской области. Специально для этого спортсмены подготовили видеообращение. «Дорогие друзья, приезжайте в Магнитогорск на Спартакиаду сильнейших спортсменов России поддержать фигуристов и не только и прихватите с собой хорошее настроение. Мы Вас очень ждем», — говорится в видеообращении спортсменов, размещенном в telegram-канале министерства спорта Челябинской области. Один из этапов Всероссийской Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля. Посетить игры призывает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Всего Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут: на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. Призеры чемпионата России 2024 года по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева и Егор Базин приглашают всех желающих посетить Всероссийскую Спартакиаду в Челябинской области. Специально для этого спортсмены подготовили видеообращение. «Дорогие друзья, приезжайте в Магнитогорск на Спартакиаду сильнейших спортсменов России поддержать фигуристов и не только и прихватите с собой хорошее настроение. Мы Вас очень ждем», — говорится в видеообращении спортсменов, размещенном в telegram-канале министерства спорта Челябинской области. Один из этапов Всероссийской Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля. Посетить игры призывает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Всего Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут: на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям