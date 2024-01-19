Украина начала копировать российскую «линию обороны Суровикина»

Старший лейтенант ДНР Матюшин: Киев готовится к наступлению России на Херсон

19 января 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны, напомнил Александр Матюшин Фото: Владимир Гердо/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ начали создавать плотную оборону, полностью копируя «линию Суровикина», которую Россия выстроила в конце 2022-го — начале 2023 года, остановив тем самым украинское наступление. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «ВСУ полностью копирует так называемую „линию Суровикина“, которую мы возводили непосредственно в конце 2022-го — начале 2023 года. Я думаю, она будет практически такой же, только с учетом некоторых особенностей рельефа, ландшафта и всего прочего», — объяснил Александр Матюшин. Где ВСУ выстаивает линию обороны Новость по теме Почему «линия Суровикина» оказалась не по зубам ВСУ и технике НАТО По словам Матюшина, ВСУ создают оборону на глубине 30-60 км от линии боевого соприкосновения. «Они будут усиливать правый берег Днепра какими-то оборонительными сооружениями: противотанковыми рвами, траншеями, блиндажами, огневыми точками, узлами обороны и прочим. Чтобы максимально не дать нашим войскам возможность форсировать Днепр и не дать возможность высадиться на том берегу. При этом ВСУ не только переходят в стратегическую оборону на Днепре, но и усиливают фронт на глубине 30-60 км от линии боевого соприкосновения, возводя довольно мощную линию. А также вдоль границы Беларуси и России, опасаясь наступательных действий нашей армии и с этой стороны», — отметил Матюшин. Почему ВСУ начали выстраивать глубокую линию обороны Военный эксперт добавил, что ВСУ готовятся к российскому наступлению. «Мы к концу 2023 года постепенно перехватили наступательную инициативу у ВСУ практически на всех фронтах, — в Запорожье, где мы выдержали довольно мощный удар украинской армии и ударного кулака; на Донецком направлении, где мы сейчас создаем Авдеевский котел и где после освобождения Марьинки мы продвигаемся вперед к Курахово. Сейчас идут тяжелые бои в районе Георгиевки. Мы также продвигаемся к Угледару с целью отсечь группировку противника. Тяжелые бои идут в районе Победы, в Новой Михайловке, на Артемовском направлении, где мы постепенно, выдержав мощный удар противника, переходим к наступлению, отбиваем Клещеевку, Андреевку. Наши наступательные действия с переменным успехом идут на купянском направлении. Противник понимает, что сил у него нет. Он вынужден маневрировать своими резервами, перекидывая их с одного направления на другое. И там, где он это делает, следом начинаются наши наступательные действия», — рассказал Матюшин. Собеседник агентства подчеркнул, что украинская армия боится возвращения ВС РФ на правый берег Днепра. «Если поступит приказ о форсировании Днепра, занятии плацдармов, расширении их и продвижении вглубь Херсонской области, находящейся под оккупацией украинских войск, то мы сможем это сделать. Тем более, что история повторяется. В 1943 году, во времена Великой Отечественной войны, немецкие войска на том берегу Днепра, где сейчас находятся ВСУ, возводили тоже оборонительную линию, которую тогда советские войска смогли прорвать», — напомнил Матюшин. Новость по теме Военкор заявил о невозможности ключевого этапа наступления ВСУ По мнению военного эксперта, сама украинская армия не сможет форсировать Днепр. «ВСУ понимают, что в условиях тотального господства нашей авиации в небе, как пилотной, так и беспилотной, проводить наступательные действия через Днепр невозможно. Их десантная операция, как показала практика второй половины 2023 года, не приносит существенных результатов. Мы это видели на примере их высадки под Антоновским мостом и дальнейших упорных боев в Крынках (село на левом берегу Днепра, Херсонская область). Там украинские войска потеряли довольно большую часть своих опытных солдат корпуса морской пехоты. 17 января наши бойцы в центре Крынок в результате четырехмесячных боев все-таки вывесили российский флаг», — подчеркнул он. Чем опасно для ВСУ форсирование Днепра Россией В случае перехода России на правый берег Днепра Украина потеряет оккупированную ими часть Херсона. «Что же касается того, куда мы двинемся, то тут все будет зависеть от количества задействованных войск. Либо же мы просто вернем Херсон и вернемся на те рубежи, на которых мы находились в 2022 году, либо же мы будем продвигаться вперед. Если будет задействовано большое количество войск, в том числе десантно-штурмовые бригады, которые смогут высаживаться как с воздуха, так и с моря, то мы сможем двинуться на Николаев, дальше на Одессу с целью пробития сухопутного коридора в Приднестровье. Сейчас там накаляется обстановка в связи с антироссийским курсом нынешнего руководства Молдавии (министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что страна поддержала большинство заявлений и санкций Евросоюза, которые касаются российской агрессии на Украине, — прим. URA.RU)», — объяснил Матюшин. Успеет ли украинская армия возвести свою «линию обороны Суровикина» Новость по теме Какой будет оборона ВСУ зимой По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, если российская армия успеет до весны помешать строительству, то Киев не сможет создать крепкую линию обороны. «С учетом того, что мы задействуем всегда авиацию, то вполне возможно, что при возведении тех или иных укреплений, наша авиация с помощью аэроразведки будет их разбивать. Также важно, насколько активно будет работать наша артиллерия по тому берегу Днепра. Плюс все зависит от погодных условий. В мороз возвести довольно хорошую линию обороны невозможно. Если все будет идти спустя рукава — возводят и возводят, а мы потом возьмем, — то, соответственно, противник в условиях наступившей весны, просушки почвы сможет создать вполне мощную линию обороны — с применением тех же „зубов дракона“, глубоко эшелонированную, с глубокими противотанковыми рвами. И, естественно, за ее прорыв придется заплатить кровью наших бойцов. Если наше военное руководство серьезно отнесется к тому, что противник на той стороне Днепра создает линию обороны, то, конечно же, тот ничего возвести не сможет», — заметил Матюшин. В ноябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу поручил осуществить отвод войск из Херсона, чтобы сохранить бойцов. ВС РФ заняли оборону по левому берегу Днепра. 18 ноября 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ начали переходить к стратегической обороне на правом берегу. Идут укрепления некоторых улиц в Херсоне, которые расположены параллельно береговой линии, а также на границе с Николаевской областью. В 2023 году российская армия сорвала контрнаступление ВСУ. Произошло это благодаря грамотно выстроенной обороне. Ключевую роль тут сыграла, так называемая «линия обороны Суровикина» (ее построил бывший командующий группировкой войск в зоне СВО, генерал армии Сергей Суровикин). В августе 2022-го она появилась на запорожском направлении. Далее работы велись по Южно-Донецкому, Лисичанскому, Лиманскому, Купянскому и Днепровскому направлениям. «Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов, называемых «зубами дракона», а также рвов, окопов и укреплений. Она оснащена системой огня (артиллерией, реактивными установками) и полевых аэродромов. В ней предусмотрены запасные, резервные и временные позиции. На линии работает особая система логистики, которая позволяет мобильно подвозить материалы, топливо, боеприпасы, а также перебрасывать силы и эвакуировать раненых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ начали создавать плотную оборону, полностью копируя «линию Суровикина», которую Россия выстроила в конце 2022-го — начале 2023 года, остановив тем самым украинское наступление. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «ВСУ полностью копирует так называемую „линию Суровикина“, которую мы возводили непосредственно в конце 2022-го — начале 2023 года. Я думаю, она будет практически такой же, только с учетом некоторых особенностей рельефа, ландшафта и всего прочего», — объяснил Александр Матюшин. По словам Матюшина, ВСУ создают оборону на глубине 30-60 км от линии боевого соприкосновения. «Они будут усиливать правый берег Днепра какими-то оборонительными сооружениями: противотанковыми рвами, траншеями, блиндажами, огневыми точками, узлами обороны и прочим. Чтобы максимально не дать нашим войскам возможность форсировать Днепр и не дать возможность высадиться на том берегу. При этом ВСУ не только переходят в стратегическую оборону на Днепре, но и усиливают фронт на глубине 30-60 км от линии боевого соприкосновения, возводя довольно мощную линию. А также вдоль границы Беларуси и России, опасаясь наступательных действий нашей армии и с этой стороны», — отметил Матюшин. Военный эксперт добавил, что ВСУ готовятся к российскому наступлению. «Мы к концу 2023 года постепенно перехватили наступательную инициативу у ВСУ практически на всех фронтах, — в Запорожье, где мы выдержали довольно мощный удар украинской армии и ударного кулака; на Донецком направлении, где мы сейчас создаем Авдеевский котел и где после освобождения Марьинки мы продвигаемся вперед к Курахово. Сейчас идут тяжелые бои в районе Георгиевки. Мы также продвигаемся к Угледару с целью отсечь группировку противника. Тяжелые бои идут в районе Победы, в Новой Михайловке, на Артемовском направлении, где мы постепенно, выдержав мощный удар противника, переходим к наступлению, отбиваем Клещеевку, Андреевку. Наши наступательные действия с переменным успехом идут на купянском направлении. Противник понимает, что сил у него нет. Он вынужден маневрировать своими резервами, перекидывая их с одного направления на другое. И там, где он это делает, следом начинаются наши наступательные действия», — рассказал Матюшин. Собеседник агентства подчеркнул, что украинская армия боится возвращения ВС РФ на правый берег Днепра. По мнению военного эксперта, сама украинская армия не сможет форсировать Днепр. «ВСУ понимают, что в условиях тотального господства нашей авиации в небе, как пилотной, так и беспилотной, проводить наступательные действия через Днепр невозможно. Их десантная операция, как показала практика второй половины 2023 года, не приносит существенных результатов. Мы это видели на примере их высадки под Антоновским мостом и дальнейших упорных боев в Крынках (село на левом берегу Днепра, Херсонская область). Там украинские войска потеряли довольно большую часть своих опытных солдат корпуса морской пехоты. 17 января наши бойцы в центре Крынок в результате четырехмесячных боев все-таки вывесили российский флаг», — подчеркнул он. В случае перехода России на правый берег Днепра Украина потеряет оккупированную ими часть Херсона. «Что же касается того, куда мы двинемся, то тут все будет зависеть от количества задействованных войск. Либо же мы просто вернем Херсон и вернемся на те рубежи, на которых мы находились в 2022 году, либо же мы будем продвигаться вперед. Если будет задействовано большое количество войск, в том числе десантно-штурмовые бригады, которые смогут высаживаться как с воздуха, так и с моря, то мы сможем двинуться на Николаев, дальше на Одессу с целью пробития сухопутного коридора в Приднестровье. Сейчас там накаляется обстановка в связи с антироссийским курсом нынешнего руководства Молдавии (министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что страна поддержала большинство заявлений и санкций Евросоюза, которые касаются российской агрессии на Украине, — прим. URA.RU)», — объяснил Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, если российская армия успеет до весны помешать строительству, то Киев не сможет создать крепкую линию обороны. «С учетом того, что мы задействуем всегда авиацию, то вполне возможно, что при возведении тех или иных укреплений, наша авиация с помощью аэроразведки будет их разбивать. Также важно, насколько активно будет работать наша артиллерия по тому берегу Днепра. Плюс все зависит от погодных условий. В мороз возвести довольно хорошую линию обороны невозможно. Если все будет идти спустя рукава — возводят и возводят, а мы потом возьмем, — то, соответственно, противник в условиях наступившей весны, просушки почвы сможет создать вполне мощную линию обороны — с применением тех же „зубов дракона“, глубоко эшелонированную, с глубокими противотанковыми рвами. И, естественно, за ее прорыв придется заплатить кровью наших бойцов. Если наше военное руководство серьезно отнесется к тому, что противник на той стороне Днепра создает линию обороны, то, конечно же, тот ничего возвести не сможет», — заметил Матюшин. В ноябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу поручил осуществить отвод войск из Херсона, чтобы сохранить бойцов. ВС РФ заняли оборону по левому берегу Днепра. 18 ноября 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ начали переходить к стратегической обороне на правом берегу. Идут укрепления некоторых улиц в Херсоне, которые расположены параллельно береговой линии, а также на границе с Николаевской областью. В 2023 году российская армия сорвала контрнаступление ВСУ. Произошло это благодаря грамотно выстроенной обороне. Ключевую роль тут сыграла, так называемая «линия обороны Суровикина» (ее построил бывший командующий группировкой войск в зоне СВО, генерал армии Сергей Суровикин). В августе 2022-го она появилась на запорожском направлении. Далее работы велись по Южно-Донецкому, Лисичанскому, Лиманскому, Купянскому и Днепровскому направлениям. «Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов, называемых «зубами дракона», а также рвов, окопов и укреплений. Она оснащена системой огня (артиллерией, реактивными установками) и полевых аэродромов. В ней предусмотрены запасные, резервные и временные позиции. На линии работает особая система логистики, которая позволяет мобильно подвозить материалы, топливо, боеприпасы, а также перебрасывать силы и эвакуировать раненых.