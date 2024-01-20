20 января 2024

Автоэксперт раскрыл, как правильно чистить машину зимой

Автоэксперт Шапарин: неправильная чистка машины ударит по карману при ее продаже
© Служба новостей «URA.RU»
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Автоэксперт посоветовал использовать качественные щетки, которые не повреждают покрытие машины Фото:

Последствия неправильной чистки автомобиля зимой в будущем может «ударить по карману» владельца при ее продаже. Несколькими правилами по безопасной чистки машины поделился автоэксперт Антон Шапарин.

«Первая ошибка — это использование любых щеток или скребков, которые повреждают лакокрасочное покрытие. А вот стекла прочнее кузовного лака и не повреждаются так сильно при попытке счистить с них лед механическим способом», — передает радио Sputnik слова Шапарина. По его словам, после неправильной чистки лакокрасочное покрытие машины портится, из-за чего при продаже это «ударяет по карману автовладельца».

Второй ошибкой автоэксперт назвал попытки отогреть машину кипятком. «Замерзшее стекло сразу же трескается на морозе из-за резкого перепада температур», отметил он. Чтобы избавиться от наледи следует воспользоваться электрообогревом или обычным обогревом стекол.

Экономист Елена Зацаринная предсказала, что зимой расходы на автомобиль вырастут, а снижения цен на бензин не стоит ждать. По ее словам, обслуживание машин за осень 2023 года выросло на 20%.

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Последствия неправильной чистки автомобиля зимой в будущем может «ударить по карману» владельца при ее продаже. Несколькими правилами по безопасной чистки машины поделился автоэксперт Антон Шапарин. «Первая ошибка — это использование любых щеток или скребков, которые повреждают лакокрасочное покрытие. А вот стекла прочнее кузовного лака и не повреждаются так сильно при попытке счистить с них лед механическим способом», — передает радио Sputnik слова Шапарина. По его словам, после неправильной чистки лакокрасочное покрытие машины портится, из-за чего при продаже это «ударяет по карману автовладельца». Второй ошибкой автоэксперт назвал попытки отогреть машину кипятком. «Замерзшее стекло сразу же трескается на морозе из-за резкого перепада температур», отметил он. Чтобы избавиться от наледи следует воспользоваться электрообогревом или обычным обогревом стекол. Экономист Елена Зацаринная предсказала, что зимой расходы на автомобиль вырастут, а снижения цен на бензин не стоит ждать. По ее словам, обслуживание машин за осень 2023 года выросло на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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