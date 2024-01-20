Автоэксперт раскрыл, как правильно чистить машину зимой

Автоэксперт Шапарин: неправильная чистка машины ударит по карману при ее продаже

21 января 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Автоэксперт посоветовал использовать качественные щетки, которые не повреждают покрытие машины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последствия неправильной чистки автомобиля зимой в будущем может «ударить по карману» владельца при ее продаже. Несколькими правилами по безопасной чистки машины поделился автоэксперт Антон Шапарин. «Первая ошибка — это использование любых щеток или скребков, которые повреждают лакокрасочное покрытие. А вот стекла прочнее кузовного лака и не повреждаются так сильно при попытке счистить с них лед механическим способом», — передает радио Sputnik слова Шапарина. По его словам, после неправильной чистки лакокрасочное покрытие машины портится, из-за чего при продаже это «ударяет по карману автовладельца». Второй ошибкой автоэксперт назвал попытки отогреть машину кипятком. «Замерзшее стекло сразу же трескается на морозе из-за резкого перепада температур», отметил он. Чтобы избавиться от наледи следует воспользоваться электрообогревом или обычным обогревом стекол. Экономист Елена Зацаринная предсказала, что зимой расходы на автомобиль вырастут, а снижения цен на бензин не стоит ждать. По ее словам, обслуживание машин за осень 2023 года выросло на 20%.

Последствия неправильной чистки автомобиля зимой в будущем может «ударить по карману» владельца при ее продаже. Несколькими правилами по безопасной чистки машины поделился автоэксперт Антон Шапарин. «Первая ошибка — это использование любых щеток или скребков, которые повреждают лакокрасочное покрытие. А вот стекла прочнее кузовного лака и не повреждаются так сильно при попытке счистить с них лед механическим способом», — передает радио Sputnik слова Шапарина. По его словам, после неправильной чистки лакокрасочное покрытие машины портится, из-за чего при продаже это «ударяет по карману автовладельца». Второй ошибкой автоэксперт назвал попытки отогреть машину кипятком. «Замерзшее стекло сразу же трескается на морозе из-за резкого перепада температур», отметил он. Чтобы избавиться от наледи следует воспользоваться электрообогревом или обычным обогревом стекол. Экономист Елена Зацаринная предсказала, что зимой расходы на автомобиль вырастут, а снижения цен на бензин не стоит ждать. По ее словам, обслуживание машин за осень 2023 года выросло на 20%.