Россиян предупредили, что содержать авто скоро станет дороже

14 октября 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Елена Зацаринная сообщила, что снижения цен на бензин не стоит ожидать зимой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С наступлением зимы расходы на автомобиль вырастут из-за смены резины и увеличения расхода бензина. Об этом заявила экономист Елена Зацаринная. По ее словам, обслуживание автомобилей за осень выросло на 20%. «Зимняя резина изначально стоит дороже летней, а недавно появилась информация о возможном ее удорожании на 60% <…> C наступлением холодов траты на автомобиль вырастут как минимум из-за смены шин и увеличения расхода топлива», — сообщила Зацаринная в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». Она отметила, что из-за использования зимней резины значительно увеличивается расход топлива. Новость по теме Когда менять летнюю резину на зимнюю в 2023 году По ее словам, не стоит ожидать снижение цен на бензин. Зацаринная подчеркнула, что обслуживание автомобилей за осень выросло на 20% из-за увеличения цен на запчасти. Экономист сообщила, что зимой машина требует тщательного ухода. Она привела в пример регулярное очищение снега и льда с кузова и стекол, чистку салона от снега и грязи, частую проверку уровня масла и прочих жидкостей, чтобы избежать неисправностей. Экономист отметила, что из-за плохой погоды возможны непредвиденные расходы на авто. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что для остановки роста цен на топливо, в России стали контролироваться цены топлива для сельхозтоваропроизводителей, ФАС провела проверки компаний, а правительство ввело запрет на экспорт топлива. Правительство России утвердило дополнительные меры по стабилизации топливного рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С наступлением зимы расходы на автомобиль вырастут из-за смены резины и увеличения расхода бензина. Об этом заявила экономист Елена Зацаринная. По ее словам, обслуживание автомобилей за осень выросло на 20%. «Зимняя резина изначально стоит дороже летней, а недавно появилась информация о возможном ее удорожании на 60% <…> C наступлением холодов траты на автомобиль вырастут как минимум из-за смены шин и увеличения расхода топлива», — сообщила Зацаринная в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». Она отметила, что из-за использования зимней резины значительно увеличивается расход топлива. По ее словам, не стоит ожидать снижение цен на бензин. Зацаринная подчеркнула, что обслуживание автомобилей за осень выросло на 20% из-за увеличения цен на запчасти. Экономист сообщила, что зимой машина требует тщательного ухода. Она привела в пример регулярное очищение снега и льда с кузова и стекол, чистку салона от снега и грязи, частую проверку уровня масла и прочих жидкостей, чтобы избежать неисправностей. Экономист отметила, что из-за плохой погоды возможны непредвиденные расходы на авто. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что для остановки роста цен на топливо, в России стали контролироваться цены топлива для сельхозтоваропроизводителей, ФАС провела проверки компаний, а правительство ввело запрет на экспорт топлива. Правительство России утвердило дополнительные меры по стабилизации топливного рынка.