20 января 2024

В США выяснили, зачем Байден поддерживает Украину и войну в Йемене

WP: Байден начал военную операцию в Йемене по идеологическим причинам
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден опирался на свою идеологию, начиная операцию в Йемене, пишет WP Фото:

Решение президента США Джо Байдена начать военную операцию в Йемене связано с его позицией по конфликту России и Украины. Об этом написали в The Washington Post.

«Они [официальные лица в США] сравнили решение Байдена противостоять хуситам с его позицией в поддержку Украины, где он санкционировал пожертвование оружия на миллиарды долларов, чтобы помочь Киеву дать отпор России», — пишет газета. Авторы статьи считают, что именно идеология американского лидера повлияла на начало военной кампании в Йемене.

США совместно с Великобританией начали военную операцию против движения хуситов в Йемене 12 января, передает Pravda.Ru. Вашингтон объяснил начало военных действий обстрелами американских торговых судов в Красном море со стороны йеменских боевиков.

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Решение президента США Джо Байдена начать военную операцию в Йемене связано с его позицией по конфликту России и Украины. Об этом написали в The Washington Post. «Они [официальные лица в США] сравнили решение Байдена противостоять хуситам с его позицией в поддержку Украины, где он санкционировал пожертвование оружия на миллиарды долларов, чтобы помочь Киеву дать отпор России», — пишет газета. Авторы статьи считают, что именно идеология американского лидера повлияла на начало военной кампании в Йемене. США совместно с Великобританией начали военную операцию против движения хуситов в Йемене 12 января, передает Pravda.Ru. Вашингтон объяснил начало военных действий обстрелами американских торговых судов в Красном море со стороны йеменских боевиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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