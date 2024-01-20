В США выяснили, зачем Байден поддерживает Украину и войну в Йемене

WP: Байден начал военную операцию в Йемене по идеологическим причинам

21 января 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Джо Байден опирался на свою идеологию, начиная операцию в Йемене, пишет WP Фото: Official White House / Erin Scott Решение президента США Джо Байдена начать военную операцию в Йемене связано с его позицией по конфликту России и Украины. Об этом написали в The Washington Post. «Они [официальные лица в США] сравнили решение Байдена противостоять хуситам с его позицией в поддержку Украины, где он санкционировал пожертвование оружия на миллиарды долларов, чтобы помочь Киеву дать отпор России», — пишет газета. Авторы статьи считают, что именно идеология американского лидера повлияла на начало военной кампании в Йемене. США совместно с Великобританией начали военную операцию против движения хуситов в Йемене 12 января, передает Pravda.Ru. Вашингтон объяснил начало военных действий обстрелами американских торговых судов в Красном море со стороны йеменских боевиков.

Решение президента США Джо Байдена начать военную операцию в Йемене связано с его позицией по конфликту России и Украины. Об этом написали в The Washington Post. «Они [официальные лица в США] сравнили решение Байдена противостоять хуситам с его позицией в поддержку Украины, где он санкционировал пожертвование оружия на миллиарды долларов, чтобы помочь Киеву дать отпор России», — пишет газета. Авторы статьи считают, что именно идеология американского лидера повлияла на начало военной кампании в Йемене. США совместно с Великобританией начали военную операцию против движения хуситов в Йемене 12 января, передает Pravda.Ru. Вашингтон объяснил начало военных действий обстрелами американских торговых судов в Красном море со стороны йеменских боевиков.