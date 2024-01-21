РВ: российские разведчики дерзко угнали БМП из-под носа ВСУ. Видео

Военкоры: российские бойцы угнали украинскую БМП под Артемовском
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Российские бойцы угнали подбитую украинскую БМП Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты (БМП) ВСУ под Артемовском. Об этом сообщили военкоры.

«Разведчики нашли в полях БМП ВСУ, которая, как установили, была хоть и подбитой, но вполне еще на ходу. Так родилась дерзкая идея по угону этой „бэхи“. Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее уже сообщалось об угоне российским военным украинского БМП. Пока бойцы ВСУ переговаривались между собой, военнослужащий РФ скрылся на транспорте в лесу, напоминает «Царьград».

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Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты (БМП) ВСУ под Артемовском. Об этом сообщили военкоры. «Разведчики нашли в полях БМП ВСУ, которая, как установили, была хоть и подбитой, но вполне еще на ходу. Так родилась дерзкая идея по угону этой „бэхи“. Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее уже сообщалось об угоне российским военным украинского БМП. Пока бойцы ВСУ переговаривались между собой, военнослужащий РФ скрылся на транспорте в лесу, напоминает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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