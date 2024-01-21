Российские бойцы угнали подбитую украинскую БМП
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты (БМП) ВСУ под Артемовском. Об этом сообщили военкоры.
«Разведчики нашли в полях БМП ВСУ, которая, как установили, была хоть и подбитой, но вполне еще на ходу. Так родилась дерзкая идея по угону этой „бэхи“. Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ранее уже сообщалось об угоне российским военным украинского БМП. Пока бойцы ВСУ переговаривались между собой, военнослужащий РФ скрылся на транспорте в лесу, напоминает «Царьград».
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