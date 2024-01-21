ВСУ продолжат бить вглубь России, как и раньше, периодически раздражая западных сторонников Киева. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
«Мы не прогнозируем каких-либо кардинальных изменений в ближайшем будущем. Все, что мы сделали, мы будем делать и дальше <…> Такая наглая тактика временами раздражала западных сторонников Украины», —
По словам начальника ГУР, некоторые лидеры Запада боятся ядерного удара со стороны РФ из-за упрямства украинских властей. Тем не менее, Буданов намерен и дальше совершать теракты в России, передает газета.
Запад неоднократно критиковал украинскую сторону из-за ударов по территории РФ. Американская пресса писала, что западные союзники Киева не хотят «раскачивать лодку», передает RT.
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