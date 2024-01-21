Буданов пообещал продолжить раздражать Запад конфликтом с РФ

Буданов: ВСУ продолжат бить вглубь РФ, несмотря на критику Запада

21 января 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов заявил, что продолжит совершать теракты в РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ продолжат бить вглубь России, как и раньше, периодически раздражая западных сторонников Киева. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. «Мы не прогнозируем каких-либо кардинальных изменений в ближайшем будущем. Все, что мы сделали, мы будем делать и дальше <…> Такая наглая тактика временами раздражала западных сторонников Украины», — передает слова Кирилла Буданова The Financial Times. По словам начальника ГУР, некоторые лидеры Запада боятся ядерного удара со стороны РФ из-за упрямства украинских властей. Тем не менее, Буданов намерен и дальше совершать теракты в России, передает газета. Запад неоднократно критиковал украинскую сторону из-за ударов по территории РФ. Американская пресса писала, что западные союзники Киева не хотят «раскачивать лодку», передает RT.

ВСУ продолжат бить вглубь России, как и раньше, периодически раздражая западных сторонников Киева. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. «Мы не прогнозируем каких-либо кардинальных изменений в ближайшем будущем. Все, что мы сделали, мы будем делать и дальше <…> Такая наглая тактика временами раздражала западных сторонников Украины», — передает слова Кирилла Буданова The Financial Times. По словам начальника ГУР, некоторые лидеры Запада боятся ядерного удара со стороны РФ из-за упрямства украинских властей. Тем не менее, Буданов намерен и дальше совершать теракты в России, передает газета. Запад неоднократно критиковал украинскую сторону из-за ударов по территории РФ. Американская пресса писала, что западные союзники Киева не хотят «раскачивать лодку», передает RT.