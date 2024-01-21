Буданов пообещал продолжить раздражать Запад конфликтом с РФ

Буданов: ВСУ продолжат бить вглубь РФ, несмотря на критику Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
Кирилл Буданов заявил, что продолжит совершать теракты в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ продолжат бить вглубь России, как и раньше, периодически раздражая западных сторонников Киева. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Мы не прогнозируем каких-либо кардинальных изменений в ближайшем будущем. Все, что мы сделали, мы будем делать и дальше <…> Такая наглая тактика временами раздражала западных сторонников Украины», — передает слова Кирилла Буданова The Financial Times.

По словам начальника ГУР, некоторые лидеры Запада боятся ядерного удара со стороны РФ из-за упрямства украинских властей. Тем не менее, Буданов намерен и дальше совершать теракты в России, передает газета.

Запад неоднократно критиковал украинскую сторону из-за ударов по территории РФ. Американская пресса писала, что западные союзники Киева не хотят «раскачивать лодку», передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ продолжат бить вглубь России, как и раньше, периодически раздражая западных сторонников Киева. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. «Мы не прогнозируем каких-либо кардинальных изменений в ближайшем будущем. Все, что мы сделали, мы будем делать и дальше <…> Такая наглая тактика временами раздражала западных сторонников Украины», — передает слова Кирилла Буданова The Financial Times. По словам начальника ГУР, некоторые лидеры Запада боятся ядерного удара со стороны РФ из-за упрямства украинских властей. Тем не менее, Буданов намерен и дальше совершать теракты в России, передает газета. Запад неоднократно критиковал украинскую сторону из-за ударов по территории РФ. Американская пресса писала, что западные союзники Киева не хотят «раскачивать лодку», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...