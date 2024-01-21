Появились кадры с места крушения российского самолета в Афганистане

Росавиация: упавший самолет Falcon 10 в Афганистане зарегистрирован в РФ
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Самолет, который разбился в Афганистане, принадлежит России (архивное фото) Фото:

В Афганистане разбился самолет Falcon 10, который зарегистрирован в российском госреестре. Очевидцы публикуют видео с вероятного места падения судна.

По данным Росавиации, самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Однако в Афганистане он пропал с радаров, вероятно, потерпел крушение. «Ведутся поиски воздушного судна», — сообщает Росавиация в telegram-канале. По данным ТАСС, на борту было два россиянина.

По предварительным данным, на борту было четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Перед крушением самолет отклонился от курса и врезался в гору в Афганистане. До этого поступали сообщения о технической неисправности судна.

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В Афганистане разбился самолет Falcon 10, который зарегистрирован в российском госреестре. Очевидцы публикуют видео с вероятного места падения судна. По данным Росавиации, самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Однако в Афганистане он пропал с радаров, вероятно, потерпел крушение. «Ведутся поиски воздушного судна», — сообщает Росавиация в telegram-канале. По данным ТАСС, на борту было два россиянина. По предварительным данным, на борту было четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Перед крушением самолет отклонился от курса и врезался в гору в Афганистане. До этого поступали сообщения о технической неисправности судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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