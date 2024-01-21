Появились кадры с места крушения российского самолета в Афганистане

В Афганистане разбился самолет Falcon 10, который зарегистрирован в российском госреестре. Очевидцы публикуют видео с вероятного места падения судна.
По данным Росавиации, самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Однако в Афганистане он пропал с радаров, вероятно, потерпел крушение. «Ведутся поиски воздушного судна», — сообщает Росавиация в
По предварительным данным, на борту было четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Перед крушением самолет отклонился от курса и врезался в гору в Афганистане. До этого поступали сообщения о технической неисправности судна.
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