ТАСС: российский самолет упал в Афганистане из-за отказа двигателей

По предварительной версии, судно упало из-за отказа двигателей
Российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане, по предварительным данным, из-за отказа двигателей. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Причиной крушения частного самолета стала техническая неисправность, предварительно, отказ двух двигателей», — пишет ТАСС со ссылкой на службы. На борту было двое россиян.
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