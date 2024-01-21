ТАСС: российский самолет упал в Афганистане из-за отказа двигателей

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, полет, небо, туча, падение, самолет, ан26
По предварительной версии, судно упало из-за отказа двигателей Фото:
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В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане, по предварительным данным, из-за отказа двигателей. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Причиной крушения частного самолета стала техническая неисправность, предварительно, отказ двух двигателей», — пишет ТАСС со ссылкой на службы. На борту было двое россиян.

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Российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане, по предварительным данным, из-за отказа двигателей. Об этом сообщили в оперативных службах. «Причиной крушения частного самолета стала техническая неисправность, предварительно, отказ двух двигателей», — пишет ТАСС со ссылкой на службы. На борту было двое россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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