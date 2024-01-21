РИАН раскрыло подробности о рейсе самолета, разбившегося в Афганистане

РИАН: разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский рейс
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, шасси, боинг-777-200
Самолет летел из Таиланда в Москву Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Самолет Falcon 10, разбившийся в горах Афганистана вечером 20 января, выполнял частный медицинский рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву», — рассказал источник. Его слова передает РИА Новости.

Ранее стало известно о бизнес-джете, потерпевшем крушение в горах Афганистана. По данным telegram-каналов, на борту могли находиться россияне. Самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве причин крушения рассматривают отказ двигателей и нехватку топлива.

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Самолет Falcon 10, разбившийся в горах Афганистана вечером 20 января, выполнял частный медицинский рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву. Об этом сообщил осведомленный источник. «Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву», — рассказал источник. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно о бизнес-джете, потерпевшем крушение в горах Афганистана. По данным telegram-каналов, на борту могли находиться россияне. Самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве причин крушения рассматривают отказ двигателей и нехватку топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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