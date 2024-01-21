РИАН раскрыло подробности о рейсе самолета, разбившегося в Афганистане

Самолет Falcon 10, разбившийся в горах Афганистана вечером 20 января, выполнял частный медицинский рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву», — рассказал источник. Его слова передает РИА Новости.
Ранее стало известно о бизнес-джете, потерпевшем крушение в горах Афганистана. По данным telegram-каналов, на борту могли находиться россияне. Самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве причин крушения рассматривают отказ двигателей и нехватку топлива.
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