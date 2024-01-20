Названы самые высокооплачиваемые вакансии для специалистов без опыта в Челябинске

Специалистам без опыта работы в Челябинске готовы платить 56 тысяч рублей

21 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Комплектовщикам в Челябинске готовы платить 90 тысяч рублей ежемесячно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске зарплаты специалистов без опыта работы за год выросли на 43% и достигли 56 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «…На начало января 2024 года средние предлагаемые зарплаты в Челябинске для кандидатов без опыта увеличились на 43%. Если в начале прошлого года компании предлагали в среднем 39 398 рублей, то сейчас — 56 216 рублей», — пояснили URA.RU в компании. В Челябинске наиболее востребованными специалистами без опыта работы стали разнорабочие (спрос вырос в 3,6 раза), домработницы (3,6 раза), администраторы (3,5 раза), комплектовщики (3,5 раза) и кладовщики (3,4 раза). Больше всего руководители готовы платить комплектовщикам (90 914 рублей), разнорабочим (77 986 рублей), поварам (46 695 рублей), операторам call-центров (45 920 рублей) и мойщикам посуды (41 934 рубля). В Челябинске самыми интересными и редкими профессиями являются видеооператор хоккейных и футбольных матчей, осветитель в театре, помощник пивовара, специалист по приготовлению сиропов для напитков и кочегар, сообщает пресс-служба «Авито Работа». Зарплата у представителей данных специальностей составляет до 150 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии рассчитаны как на кандидатов с опытом, так и на новичков, которые могут освоить профессию прямо на рабочем месте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске зарплаты специалистов без опыта работы за год выросли на 43% и достигли 56 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «…На начало января 2024 года средние предлагаемые зарплаты в Челябинске для кандидатов без опыта увеличились на 43%. Если в начале прошлого года компании предлагали в среднем 39 398 рублей, то сейчас — 56 216 рублей», — пояснили URA.RU в компании. В Челябинске наиболее востребованными специалистами без опыта работы стали разнорабочие (спрос вырос в 3,6 раза), домработницы (3,6 раза), администраторы (3,5 раза), комплектовщики (3,5 раза) и кладовщики (3,4 раза). Больше всего руководители готовы платить комплектовщикам (90 914 рублей), разнорабочим (77 986 рублей), поварам (46 695 рублей), операторам call-центров (45 920 рублей) и мойщикам посуды (41 934 рубля). В Челябинске самыми интересными и редкими профессиями являются видеооператор хоккейных и футбольных матчей, осветитель в театре, помощник пивовара, специалист по приготовлению сиропов для напитков и кочегар, сообщает пресс-служба «Авито Работа». Зарплата у представителей данных специальностей составляет до 150 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии рассчитаны как на кандидатов с опытом, так и на новичков, которые могут освоить профессию прямо на рабочем месте.