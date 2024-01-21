В «Новатэке» назвали причину пожара на предприятии под Петербургом

«Новатэк»: пожар на предприятии произошел из-за внешнего воздействия
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
Пожар на терминале «Новатэка» локализован Фото:

Пожар на терминале «Новатэк» в ночь на 21 января мог произойти по причине внешнего воздействия. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет», — передает РБК сообщение предприятия.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возгорании на терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать

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Пожар на терминале «Новатэк» в ночь на 21 января мог произойти по причине внешнего воздействия. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет», — передает РБК сообщение предприятия. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возгорании на терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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