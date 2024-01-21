В «Новатэке» назвали причину пожара на предприятии под Петербургом

Пожар на терминале «Новатэка» локализован
Пожар на терминале «Новатэк» в ночь на 21 января мог произойти по причине внешнего воздействия. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет», — передает РБК сообщение предприятия.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возгорании на терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать
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