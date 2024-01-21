NTV: шестой труп за неделю нашли на пляже в Анталье

21 января 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

В Анталье нашли шесть трупов на пляжах Фото: Ритис Бараускас © URA.RU В Анталье нашли тело мужчины, это уже шестой труп, который находят на пляжах города за неделю. Об этом сообщил телеканал NTV. Предполагается, что люди могли погибнуть в затонувшей лодке с нелегальными иммигрантами. «Тело увидели на пляже сотрудники 5-звездочного отеля в районе Акси-Кемерагзы. Оно было отправлено в Институт судебно-медицинской экспертизы Антальи», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что тела, выброшенные на берег пляжей города в последние дни, могли быть результатом затопления лодки нелегальных иммигрантов. Ранее сообщалось, что тело без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье. Отмечалось, что личность установить не удалось. Тело отправили на судмедэкспертизу, передает деловое издание «Взгляд».

В Анталье нашли тело мужчины, это уже шестой труп, который находят на пляжах города за неделю. Об этом сообщил телеканал NTV. Предполагается, что люди могли погибнуть в затонувшей лодке с нелегальными иммигрантами. «Тело увидели на пляже сотрудники 5-звездочного отеля в районе Акси-Кемерагзы. Оно было отправлено в Институт судебно-медицинской экспертизы Антальи», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что тела, выброшенные на берег пляжей города в последние дни, могли быть результатом затопления лодки нелегальных иммигрантов. Ранее сообщалось, что тело без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье. Отмечалось, что личность установить не удалось. Тело отправили на судмедэкспертизу, передает деловое издание «Взгляд».