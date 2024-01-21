NTV: шестой труп за неделю нашли на пляже в Анталье

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В Анталье нашли шесть трупов на пляжах Фото:

В Анталье нашли тело мужчины, это уже шестой труп, который находят на пляжах города за неделю. Об этом сообщил телеканал NTV. Предполагается, что люди могли погибнуть в затонувшей лодке с нелегальными иммигрантами.

«Тело увидели на пляже сотрудники 5-звездочного отеля в районе Акси-Кемерагзы. Оно было отправлено в Институт судебно-медицинской экспертизы Антальи», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что тела, выброшенные на берег пляжей города в последние дни, могли быть результатом затопления лодки нелегальных иммигрантов.

Ранее сообщалось, что тело без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье. Отмечалось, что личность установить не удалось. Тело отправили на судмедэкспертизу, передает деловое издание «Взгляд».

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В Анталье нашли тело мужчины, это уже шестой труп, который находят на пляжах города за неделю. Об этом сообщил телеканал NTV. Предполагается, что люди могли погибнуть в затонувшей лодке с нелегальными иммигрантами. «Тело увидели на пляже сотрудники 5-звездочного отеля в районе Акси-Кемерагзы. Оно было отправлено в Институт судебно-медицинской экспертизы Антальи», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что тела, выброшенные на берег пляжей города в последние дни, могли быть результатом затопления лодки нелегальных иммигрантов. Ранее сообщалось, что тело без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье. Отмечалось, что личность установить не удалось. Тело отправили на судмедэкспертизу, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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