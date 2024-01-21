Депутат заступился за РЖД после смерти кота Твикса, которого выбросили из поезда

Депутат Фетисов: нападки на РЖД после ситуации с котом Твиксом неоправданны

21 января 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Имидж РЖД не должен страдать из-за ситуации с котом Твиксом, считает Вячеслав Фетисов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU История кота Твикса, умершего после того, как проводница выбросила его из поезда на мороз 19 января, не должна создавать плохой имидж Российских железных дорог (РЖД). Такое мнение выразил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Новость по теме Что произошло с котом Твиксом, которого выкинули из поезда: хронология событий «Они по-современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое», — сказал Фетисов в комментарии « Газете.Ru ». Он добавил, что человеческий фактор и имидж организации являются совершенно разными факторами. По словам Фетисова, проводница, которая выбросила кота, раскаивается как человек. Однако речь идет о целой системе РЖД, которая подвергается не совсем объективным имиджевым нападкам, заключил он. Ранее стало известно, что в Кирове проводница выбросила кота Твикса из поезда, ошибочно посчитав его беспризорным, хотя у хозяина был специальный билет на питомца. Позже, 20 января, кота нашли на улице мертвым. РЖД выразили свои извинения хозяевам кота за его смерть. В компании провели внутреннее расследование, чтобы более детально разобраться в ситуации.

История кота Твикса, умершего после того, как проводница выбросила его из поезда на мороз 19 января, не должна создавать плохой имидж Российских железных дорог (РЖД). Такое мнение выразил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. «Они по-современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое», — сказал Фетисов в комментарии «Газете.Ru». Он добавил, что человеческий фактор и имидж организации являются совершенно разными факторами. По словам Фетисова, проводница, которая выбросила кота, раскаивается как человек. Однако речь идет о целой системе РЖД, которая подвергается не совсем объективным имиджевым нападкам, заключил он. Ранее стало известно, что в Кирове проводница выбросила кота Твикса из поезда, ошибочно посчитав его беспризорным, хотя у хозяина был специальный билет на питомца. Позже, 20 января, кота нашли на улице мертвым. РЖД выразили свои извинения хозяевам кота за его смерть. В компании провели внутреннее расследование, чтобы более детально разобраться в ситуации.