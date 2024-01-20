Что произошло с котом Твиксом, которого выкинули из поезда: хронология событий

Хозяева кота Твикса намерены обратиться к Владимиру Путину (архивное фото)
В Кирове проводница выбросила кота Твикса из поезда, ошибочно посчитав его беспризорным, хотя у хозяина был специальный билет на питомца. Позже животное было найдено мертвым. Из-за случившегося в РЖД пообещали изменить правила перевозки животных. URA.RU в своем материале собрало подробности инцидента.
- В Кирове проводница поезда выбросила кота Твикса из вагона, думая, что он беспризорный, хотя у хозяина был специальный билет на животное. После обращения хозяев животного полиция провела проверку, но уголовное дело по статье «Самоуправство» возбуждено не было. Запись, на котором видно, как кота выкидывают из поезда, была изъята с камер видеонаблюдения.
- Свердловская транспортная прокуратура также начала собственную проверку. В ходе нее было оценено, насколько соблюдалось законодательство о защите прав потребителей со стороны работников железнодорожного транспорта.
- Позже хозяйка животного сообщила о его смерти. Женщина возвращалась с питомцем с Урала в Санкт-Петербург после операции. Для поиска кота были привлечены тысячи людей, а также волонтеры из Кирова, позже должна была присоединиться группа активистов.
- Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин заявил, что будет обращаться в суд и, при необходимости, обратится к президенту России Владимиру Путину. Это, по его словам, позволит добиться справедливости в соответствии с законом. Также Гайфуллин подтвердил информацию о гибели животного.
- Сотрудники Российских железных дорог (РЖД) принесли свои извинения хозяевам кота Твикса за его смерть и провели внутреннее расследование. В результате выявлены недостатки в нормативных документах и неблагоприятные обстоятельства, приведшие к гибели животного. Для предотвращения подобных случаев в будущем будут внесены изменения в документы, запрещающие проводникам выбрасывать животных из поезда. В случае обнаружения животного, оно будет передано сотрудникам на остановочных пунктах и вызваны представители зоозащитных организаций.
- Кота обнаружили мертвым с отмороженным ухом, стертыми лапами и рваными ранами на животе, что, вероятно, свидетельствует о драке с собаками. Труп животного обнаружили утром 20 января, передает Пятый канал.
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