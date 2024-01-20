В РЖД извинились перед хозяином за смерть кота Твикса

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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, ржд, проводница, российские железные дороги
В РЖД искренне сожалеют о гибели кота по имени Твикс Фото:

Российские железные дороги (РЖД) выразили свои извинения хозяевам кота Твикса за его смерть. Животное выбросили из поезда. В компании провели внутреннее расследование, чтобы более детально разобраться в ситуации.

«Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам», — сообщает telegram-канал РЖД. Там добавили, что в результате внутреннего расследования в компании были выявлены недостатки в нормативных документах, отсутствие взаимной ответственности сотрудников и пассажиров, а также неблагоприятные обстоятельства, которые привели к смерти кота.

Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, были внесены изменения в документы, регулирующие перевозку домашних животных в поездах дальнего следования. Проводникам теперь запрещено высаживать животных из поезда, а в случае обнаружения животного будет его передача сотрудникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций, заключили в РЖД.

Твикс был выброшен из поезда проводницей в Кирове. Труп кота был обнаружен волонтерами после поискового мероприятия, в котором приняли участие тысячи людей. Хозяин животного Эдгар Гайфуллин позже подтвердил информацию о гибели кота, а также рассказал о планах обратиться к президенту России Владимиру Путину для достижения справедливого наказания для всех виновных в трагедии.

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Российские железные дороги (РЖД) выразили свои извинения хозяевам кота Твикса за его смерть. Животное выбросили из поезда. В компании провели внутреннее расследование, чтобы более детально разобраться в ситуации. «Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам», — сообщает telegram-канал РЖД. Там добавили, что в результате внутреннего расследования в компании были выявлены недостатки в нормативных документах, отсутствие взаимной ответственности сотрудников и пассажиров, а также неблагоприятные обстоятельства, которые привели к смерти кота. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, были внесены изменения в документы, регулирующие перевозку домашних животных в поездах дальнего следования. Проводникам теперь запрещено высаживать животных из поезда, а в случае обнаружения животного будет его передача сотрудникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций, заключили в РЖД. Твикс был выброшен из поезда проводницей в Кирове. Труп кота был обнаружен волонтерами после поискового мероприятия, в котором приняли участие тысячи людей. Хозяин животного Эдгар Гайфуллин позже подтвердил информацию о гибели кота, а также рассказал о планах обратиться к президенту России Владимиру Путину для достижения справедливого наказания для всех виновных в трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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