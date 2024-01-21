Власти Сочи отреагировали на сход оползня около курорта «Роза Хутор»

Одна полоса на дороге остается открытой
Участок, где оползень заблокировал дорогу в Сочи, находится дальше горнолыжного курорта «Роза Хутор». Об этом сообщил Муниципальный центр управления города корреспонденту URA.RU. Там отметили, что трудностей заезда на курорт нет.
«Участок, где сошел оползень в Сочи, находится дальше курорта „Роза Хутор“», — сообщили в центре. Там подчеркнули, что трудности для заезда на курорт отсутствуют. Дорогу чистят, одна полоса остается открытой.
Ранее сообщалось, что в Сочи сошел сель. По данным telegram-каналов, инцидент произошел напротив этнопарка «Моя Россия».
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