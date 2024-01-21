Власти Сочи отреагировали на сход оползня около курорта «Роза Хутор»

Власти Сочи сообщили, что трудностей заезда на «Розу Хутор» нет из-за оползня
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, роза хутор, река мзымта
Одна полоса на дороге остается открытой Фото:

Участок, где оползень заблокировал дорогу в Сочи, находится дальше горнолыжного курорта «Роза Хутор». Об этом сообщил Муниципальный центр управления города корреспонденту URA.RU. Там отметили, что трудностей заезда на курорт нет.

«Участок, где сошел оползень в Сочи, находится дальше курорта „Роза Хутор“», — сообщили в центре. Там подчеркнули, что трудности для заезда на курорт отсутствуют. Дорогу чистят, одна полоса остается открытой.

Ранее сообщалось, что в Сочи сошел сель. По данным telegram-каналов, инцидент произошел напротив этнопарка «Моя Россия».

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Участок, где оползень заблокировал дорогу в Сочи, находится дальше горнолыжного курорта «Роза Хутор». Об этом сообщил Муниципальный центр управления города корреспонденту URA.RU. Там отметили, что трудностей заезда на курорт нет. «Участок, где сошел оползень в Сочи, находится дальше курорта „Роза Хутор“», — сообщили в центре. Там подчеркнули, что трудности для заезда на курорт отсутствуют. Дорогу чистят, одна полоса остается открытой. Ранее сообщалось, что в Сочи сошел сель. По данным telegram-каналов, инцидент произошел напротив этнопарка «Моя Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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