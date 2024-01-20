Челябинские полицейские поймали браконьера, застрелившего двух косуль

21 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Охотничий инспектор, проводивший рейд около поселка Целинный, услышал выстрелы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Возле поселка Целинный (Троицкий район, Челябинская область) полицейские задержали браконьера, который застрелил двух косуль. Ущерб от его действий оценен в 320 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Охотничий инспектор, проводивший рейд в семи километрах от поселка Целинный [Троицкий район], услышал выстрелы, раздавшиеся в лесу, и сообщил об этом в полицию. [Задержан] 65-летний мужчина, подозреваемый в незаконном отстреле двух косуль», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Рядом с машиной подозреваемого были обнаружены две туши застреленных косуль. По предварительной оценке, мужчина нанес ущерб экологии Челябинской области на 320 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части первой статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее в Нязепетровске области полицейские по горячим следам задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной добыче лося. Сигнал в дежурную часть поступил от егеря «Ураимского» охотничьего хозяйства. Мужчина рассказал, что при инспекции леса обнаружил останки добытого лося. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возле поселка Целинный (Троицкий район, Челябинская область) полицейские задержали браконьера, который застрелил двух косуль. Ущерб от его действий оценен в 320 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Охотничий инспектор, проводивший рейд в семи километрах от поселка Целинный [Троицкий район], услышал выстрелы, раздавшиеся в лесу, и сообщил об этом в полицию. [Задержан] 65-летний мужчина, подозреваемый в незаконном отстреле двух косуль», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Рядом с машиной подозреваемого были обнаружены две туши застреленных косуль. По предварительной оценке, мужчина нанес ущерб экологии Челябинской области на 320 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части первой статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее в Нязепетровске области полицейские по горячим следам задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной добыче лося. Сигнал в дежурную часть поступил от егеря «Ураимского» охотничьего хозяйства. Мужчина рассказал, что при инспекции леса обнаружил останки добытого лося. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.