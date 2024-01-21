За рэпера Baby Melo, которого задержали на концерте, заступилась мама. Видео

21 января 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Мама рэпера назвала задержание беспределом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) отпустили из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где он провел около 11 часов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Мама рэпера Виктория назвала ситуацию беспределом. «Он (Baby Melo — прим. URA.RU) слегка выругался, когда кто-то из зрителей кинул в него вейп», — рассказала Виктория в беседе с Shot. Она назвала ситуацию с задержанием беспределом. Женщина отметила, что в лоб Baby Melo во время концерта прилетела электронная сигарета. Он случайно выругался якобы не матом. Однако, когда другой рэпер Badri сказал то же самое слово, сотрудники правоохранительных органов вышли на сцену, надели наручники и увезли исполнителей в отдел. Baby Melo после задержания отметил, что ему «все по кайфу». Он уехал из отдела с мамой и друзьями на Porsche. Ранее рэперов Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов) задержали в Петербурге во время выступления. Изначально предполагалось, что их увезли в отделение полиции после избиения девушки в клубе, где проходил концерт. Baby Melo перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Его отец также назвал задержание сына «беспределом».

Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) отпустили из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где он провел около 11 часов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Мама рэпера Виктория назвала ситуацию беспределом. «Он (Baby Melo — прим. URA.RU) слегка выругался, когда кто-то из зрителей кинул в него вейп», — рассказала Виктория в беседе с Shot. Она назвала ситуацию с задержанием беспределом. Женщина отметила, что в лоб Baby Melo во время концерта прилетела электронная сигарета. Он случайно выругался якобы не матом. Однако, когда другой рэпер Badri сказал то же самое слово, сотрудники правоохранительных органов вышли на сцену, надели наручники и увезли исполнителей в отдел. Baby Melo после задержания отметил, что ему «все по кайфу». Он уехал из отдела с мамой и друзьями на Porsche. Ранее рэперов Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов) задержали в Петербурге во время выступления. Изначально предполагалось, что их увезли в отделение полиции после избиения девушки в клубе, где проходил концерт. Baby Melo перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Его отец также назвал задержание сына «беспределом».