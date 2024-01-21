Советник Зеленского потребовал, чтобы Европа отправила домой украинских беженцев

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Размещение беженцев с Украины. Сургут, паспорт украины
Сергей Лещенко посоветовал беженцам вернуться в Краматорск Фото:

Европейские страны, которые после начала боевых действий принимали беженцев с Украины, должны прекратить их поддержку и отправить домой. Об этом заявил советник президента Украины Сергей Лещенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы теряем целое поколение молодых людей», — передает слова Лещенко издание «Аргументы недели». Он отметил, что европейские страны должны отправить беженцев обратно на Украину

Лещенко добавил, что для Украины может оказаться катастрофой дальнейшее пребывание украинских семей в Европе. По его словам, молодежь начинает интегрироваться в европейскую среду.

Он посоветовал возвращаться в города, находящиеся не у линии боевых действий. Лещенко привел в пример Краматорск. По его словам, на Украине есть чем заняться.

Ранее сообщалось, что в Европе у украинских беженцев отбирают новорожденных детей. Европейские страны начали ограничивать беженцев в правах. Например, правительство Норвегии урезает выплату детских пособий для беженцев из Украины и ограничивает возможности поездок между странами.

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Европейские страны, которые после начала боевых действий принимали беженцев с Украины, должны прекратить их поддержку и отправить домой. Об этом заявил советник президента Украины Сергей Лещенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Мы теряем целое поколение молодых людей», — передает слова Лещенко издание «Аргументы недели». Он отметил, что европейские страны должны отправить беженцев обратно на Украину Лещенко добавил, что для Украины может оказаться катастрофой дальнейшее пребывание украинских семей в Европе. По его словам, молодежь начинает интегрироваться в европейскую среду. Он посоветовал возвращаться в города, находящиеся не у линии боевых действий. Лещенко привел в пример Краматорск. По его словам, на Украине есть чем заняться. Ранее сообщалось, что в Европе у украинских беженцев отбирают новорожденных детей. Европейские страны начали ограничивать беженцев в правах. Например, правительство Норвегии урезает выплату детских пособий для беженцев из Украины и ограничивает возможности поездок между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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