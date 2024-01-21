21 января 2024

Генсек ООН строго осудил удары по Донецку

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Официальный сайт президента Украины, оон
В ООН призвали к немедленному прекращению атак на Донецк Фото:
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удары ВСУ по Донецку. Об этом заявлено в сообщении, распространенном офисом генсека.

«Генсек ООН строго осудил сегодняшний [21 января] удар ВСУ по Донецку. Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены», — заявили в офисе генсека, слова приводит РИА Новости.

21 января ВСУ нанесли удары по рынку в Донецке. Согласно последним сообщениям, число погибших из-за обстрела возросло до 28 человек.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удары ВСУ по Донецку. Об этом заявлено в сообщении, распространенном офисом генсека. «Генсек ООН строго осудил сегодняшний [21 января] удар ВСУ по Донецку. Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены», — заявили в офисе генсека, слова приводит РИА Новости. 21 января ВСУ нанесли удары по рынку в Донецке. Согласно последним сообщениям, число погибших из-за обстрела возросло до 28 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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