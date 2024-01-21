Генсек ООН строго осудил удары по Донецку

В ООН призвали к немедленному прекращению атак на Донецк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удары ВСУ по Донецку. Об этом заявлено в сообщении, распространенном офисом генсека.
«Генсек ООН строго осудил сегодняшний [21 января] удар ВСУ по Донецку. Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены», — заявили в офисе генсека, слова приводит РИА Новости.
21 января ВСУ нанесли удары по рынку в Донецке. Согласно последним сообщениям, число погибших из-за обстрела возросло до 28 человек.
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