Генсек ООН строго осудил удары по Донецку

21 января 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

В ООН призвали к немедленному прекращению атак на Донецк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удары ВСУ по Донецку. Об этом заявлено в сообщении, распространенном офисом генсека. «Генсек ООН строго осудил сегодняшний [21 января] удар ВСУ по Донецку. Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены», — заявили в офисе генсека, слова приводит РИА Новости. 21 января ВСУ нанесли удары по рынку в Донецке. Согласно последним сообщениям, число погибших из-за обстрела возросло до 28 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удары ВСУ по Донецку. Об этом заявлено в сообщении, распространенном офисом генсека. «Генсек ООН строго осудил сегодняшний [21 января] удар ВСУ по Донецку. Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены», — заявили в офисе генсека, слова приводит РИА Новости. 21 января ВСУ нанесли удары по рынку в Донецке. Согласно последним сообщениям, число погибших из-за обстрела возросло до 28 человек.